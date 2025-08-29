Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meliana da el pistoletazo de salida de sus fiestas con el pregón

El municipio da por iniciadas sus fiestas patronales en honor al Santíssim Crist de la Providència i la Mare de Déu de la Misericòrdia

Pau Cebrián ha sido el pregonero de honor

Mapi Casabán

Sofia Ros

Meliana

Meliana empieza sus fiestas patronales por todo lo alto. El 28 de agosto, la localidad dio por comenzadas las fiestas en honor al Santíssim Crist de la Providència i la Mare de Déu de la Misericòrdia y el consistorio quiso agradecer a los clavarios y clavariesas por su trabajo, a los vecinos por la compra de cartones y loterías y a los comercios por su colaboración.

A las 20:00 se celebró un pasacalles de asociaciones, donde las entidades del pueblo se reunieron para empezar las "fiestas más queridas de Meliana". Fue un momento de "compartir y celebrar juntos" donde invitaron a todo el pueblo a asistir.

Clavarios y clavariesas de Meliana 2025

El pasacalles, organizado por los clavarios y clavariesas 2025 y el Ayuntamiento de Meliana, empezó en la Falla l'Harmonia y recorrió las calles Sant Pere, Pintor Sorolla, la avenida Santa María y las calles Tomás Trenor, Lledoner y la Plaza Mayor. Además, estuvo acompañado de la xaranga local Amics de la Música.

Autoridades del Ayuntamiento de Meliana

Un pregón bien arbitrado

Al finalizar el pasacalles, se dio paso a las 20:45 al pregón de las fiestas donde se reunieron el párroco del municipio, las autoridades y el pregonero de honor, que este año ha sido Pau Cebrián Devís.

Cebrián es vecino de Meliana y miembro de la familia de los "Mejicanos". Se educó en el instituro de La Garrigosa y estuvo jugando en las categorías inferiores del Meliana CF antes de iniciar una trayectoria destaca como árbitro asistente internacional.

Pregón de las fiestas de Meliana

El árbitro ha tenido presencia en dos Mundiales, una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos y varias finales de Champios y Conference League, siendo ya un miembro destacado de la historia deportiva de Meliana.

Ahora solo queda seguir disfrutando de las fiestas de este municipio que viene preparado con orquestas, Moros y Cristianos y actividades para todos los públicos.

