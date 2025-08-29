"La memoria de la riada debe ser la base de la prevención y la planificación"

La asociación de afectados por la dana de Aldaia ha hecho público un comunicado este viernes, 29 de agosto, cuando se cumplen 10 meses de la riada, en el que llaman a mantener la memoria como "base de prevención y planificación" pero también a recordar "sin estancarse" y a "mirar al futuro". Así lo expresan en un manifiesto compartido en redes sociales.

"Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, no nos reunimos para llorar lo perdido, sino para honrar lo aprendido y celebrar lo que somos. El 29 de octubre de 2024 forma parte de nuestra historia. Cada vecino y vecina guarda en su memoria una imagen, un olor, una anécdota de aquellos días. Esos recuerdos, por dolorosos que sean, no deben ser una carga. Son el testimonio de nuestra vulnerabilidad, pero también de nuestra capacidad para levantarnos", dicen en un escrito en el que también recuerdan a quienes "lo perdieron todo" y quienes "tendieron una mano sin dudar". "Honramos su esfuerzo y generosidad", comentan.

"No nos lamentamos, nos arremangamos"

Asimismo, lanzan un mensaje de esperanza. "El barro no pudo con nuestra gente. La tristeza no ahogó nuestra esperanza. En los días que siguieron a la catástrofe, Aldaia demostró ser un ejemplo de resiliencia, solidaridad y coraje. Vimos a jóvenes, mayores, familias enteras, unirse para limpiar las calles, rescatar pertenencias y consolar a los afectados. No fuimos víctimas, fuimos constructores. No nos lamentamos, nos arremangamos. Esa fuerza, sigue viva en nuestro municipio", aseguran.

Por eso, añaden, a diez meses de la tragedia, Aldaia está "de pie". "Las calles recuperan su pulso y muchos comercios han reabierto". Con todo, señalan, "nuestro trabajo no ha terminado. Debemos seguir para construir un futuro más seguro y próspero, que conlleva la realización de todas las obras y ayudas necesarias. Este aniversario es un recordatorio de que debemos estar preparados, de que la memoria de la riada debe ser la base para la prevención y la planificación".

Con el escrito, concluyen, quieren renovar su compromiso de "no olvidar, seguir siendo una comunidad unida y el de trabajar sin descanso para que Aldaia sea un lugar mejor".