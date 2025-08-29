El Puig reclama a Turismo el mantenimiento y la reparación de los lavapiés de la playa

El Ayuntamiento del Puig de Santa Mariaha expresado su malestar ante la situación en la que se encuentran los lavapiés de la playa del municipio, que siguen presentando un estado de mantenimiento deficiente a las puertas de finalizar el mes de agosto.

La competencia de este servicio corresponde a la Agencia Valenciana de Turismo, dependiente de la Generalitat Valenciana. Pese a las reiteradas gestiones y solicitudes de reparación efectuadas por el consistorio a lo largo de los últimos meses, la situación persiste y numerosos usuarios no han podido disponer de un servicio básico en condiciones óptimas durante la temporada estival.

Un lavapiés en la playa del Puig en muy mal estado. / A.P.

A finales de julio, a raíz de las reiteradas demandas del consistorio, se llevaron a cabo unas actuaciones mínimas sobre los lavapiés de la playa del Puig. Sin embargo, estas medidas han resultado insuficientes para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. Actualmente, todavía falta la adjudicación de una empresa encargada de gestionar los 41 lavapiés de la playa.

"Después de todo el verano es incompresible que sigan así"

“Es incomprensible que, después de todo el verano, todavía no se haya dado solución a una necesidad tan elemental como es el funcionamiento de los lavapiés. Nuestra playa es un espacio natural y turístico de primer nivel y debería recibir la atención y el respeto que merece por parte de la Generalitat”, ha declarado el alcalde, Marc Oriola.

Desde el consistorio se recuerda que en otros municipios próximos este servicio se encuentra en mejores condiciones. “No podemos permitir que los vecinos, vecinas y visitantes del Puig sean tratados como ciudadanos de segunda. Exigimos a los responsables del servicio una actuación inmediata y eficaz que garantice un mantenimiento adecuado durante todo el año y unos servicios dignos para todas las personas usuarias de nuestra costa”, ha remarcado Oriola.

En la misma línea, el concejal de Playas, Vicente Porta, ha insistido en que “no se trata solo de una cuestión de imagen turística, sino también de respeto a la ciudadanía. Llevamos meses reclamando una solución, pero la respuesta no llega. Continuaremos insistiendo hasta que tengamos los servicios que merecemos”.

Desde el consistorio se reitera la importancia de seguir reclamando e informando puntualmente a la ciudadanía sobre cualquier novedad en este asunto.