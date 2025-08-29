Quart de Poblet reconoce el Genocidio Armenio en el 110 cumpleaños y condena los crímenes contra la humanidad

El Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet ha aprobado una moción de urgencia, presentada conjuntamente por los grupos municipales del PSOE y Compromís, para el reconocimiento oficial del Genocidio Armenio cuando se cumple el 110 cumpleaños de este acontecimiento histórico. Una iniciativa que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Compromís, Quart Entre Todas y PP, y la abstención de Vox.

Entre los acuerdos adoptados, el pleno municipal, en sesión extraordinaria, ha aprobado tanto el reconocimiento del Genocidio Armenio, que costó la vida además de un millón y medio de personas, así como la condena por los crímenes contra la humanidad, “reafirmando el compromiso porque atrocidades de esta magnitud no vuelven a repetirse”.

Así lo ha explicado la alcaldesa, Cristina Mora, durante la lectura de la moción, en la cual también se ha instado el resto de entidades locales y autonómicas de España a sumarse al reconocimiento, igual que ya lo han hecho oficialmente organismos internacionales como la ONU, el Parlamento Europeo, así como seis comunidades autónomas y 44 ciudades españolas, entre ellas València, Castelló, Manises, Mislata, Burjassot, Silla, Paiporta o Sueca.

Imagen del pleno de Quart de Poblet, celebrado este viernes, durante la votación de la iniciativa / Ayuntamiento de Quart de Poblet

La moción contempla igualmente la intención de transmitir estos acuerdos al Gobierno de España, en la Generalitat Valenciana, a la Diputación de València, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y a la Asociación Armenia Ararat.

El Genocidio Armenio, perpetrado entre 1915 y 2021 bajo el régimen de los Jóvenes Turcos, supuso la muerte de un millón y medio de personas y obligó otros dos millones a abandonar sus hogares, dando lugar a la diáspora armenia. Este crimen fue calificado por el jurista polaco Rafael Lemkin como “genocidio”, término que posteriormente se incorporó al derecho internacional. Hoy en día, Turquía continúa negando la existencia del genocidio.

Con este acuerdo, Quart de Poblet se suma en las ciudades españolas que levantan la voz por la memoria histórica, la justicia y los derechos humanos universales, apoyando en la comunidad armenia y reclamando el reconocimiento de un episodio fundamental de la historia contemporánea.

Contra la explotación sexual y tráfico de personas

Del mismo modo, con el voto a favor de todos los grupos, a excepción de Vox que se ha abstenido, el pleno del Ayuntamiento también se ha sumado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la Declaración institucional del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que tendrá lugar el 23 de septiembre.

A través de esta iniciativa, como voz municipalista, se insta a trabajar con “visión de futuro y promover una educación basada en los valores de igualdad, dignidad y respeto”, con programas en centros educativos que fomentan la concienciación temprana frente a cualquier forma de explotación.

Así mismo, se compromete a consolidar redes locales de apoyo que garanticen el acceso a recursos residenciales, sanitarios, jurídicos y laborales con alternativas reales para los quienes decidan salir de situaciones de explotación.

Igualmente, desde el ayuntamiento se reforzará la “cooperación internacional y el trabajo en red con municipios y entidades de países de origen, orientando los esfuerzos a la prevención del tráfico de raíz, al intercambio de buenas prácticas y al desarrollo de proyectos que abordan las causas de la situación de vulnerabilidad y riesgo”.

La regidora de Igualdad y Políticas Inclusivas, Lucía Fernández, ha sido la encargada de leer la declaración institucional, incidiendo en que “cada paso que damos en esta dirección será una contribución a un futuro más digno en el cual ninguna mujer, niña o niño sea nunca tratado como una mercancía”.

Desde el ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a reforzar la acción de los poderes públicos para erradicar esta lacra, y reitera su voluntad de construir un municipio seguro, inclusivo y libre de toda forma de violencia.