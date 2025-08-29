Rafelbunyol consolida la campaña #Tinguemlafestaenpau durante las fiestas 2025

El Ayuntamiento de Rafelbunyol retoma una nueva edición de la campaña transversal #TinguemLaFestaEnPau incorporando acciones contra la LGTBIfobia. El objetivo es prevenir situaciones de violencia de género, sensibilizar la ciudadanía y fomentar la corresponsabilidad de todos y todas para garantizar unas fiestas respetuosas e inclusivas.

"Este año retomamos la campaña con más bastante que nunca. Queremos que todas y todos disfrutamos de las fiestas con respeto, alegría y seguridad, y que cada vecina y vecino sea partícipe en la prevención de cualquier agresión", afirma Fran López, alcalde de Rafelbunyol.

Puntos Violeta y presencia a pie de calle

Dentro de la campaña se mantienen cuatro Puntos Violeta, operativos en los días de más afluencia: el tró de aviso, el sábado de las hijas de Maria, la noche de paellas y la noche de disfraces. Estos espacios ofrecen apoyo, información y acompañamiento, y activan los protocolos de actuación en coordinación con los cuerpos de seguridad cuando es necesario.

Formación de los festeros y festeras

Como paso previo a su papel activo durante las fiestas, los festeros y festeras que atenderán las barras han recibido una charla de formación, donde se trataron temas clave para garantizar unas fiestas seguras: Puntos Violeta y su funcionamiento; inclusión y diversidad; cómo actuar ante situaciones incómodas o de riesgo y compromiso colectivo porque todos y todas podamos disfrutar de las fiestas.

"Los festeros y fiesteras pueden ser testigos de incidentes que se producen en el recinto festivo, por eso participan en la sensibilización para que puedan actuar de manera responsable, alertar a los cuerpos de seguridad y a las profesionales de los Puntos Violeta", ha destacado Alicia Piquer, concejala de Igualdad.

Campaña de sensibilización ciudadana

Para complementar la campaña y visibilizar sus mensajes, se repartirán vasos con el lema 'Rafelbunyol con Orgullo', mochilas y otros materiales de sensibilización entre la ciudadanía durante las fiestas. El vídeo de difusión refuerza el mensaje central: las fiestas son para disfrutar con respeto, inclusión y responsabilidad.

"Nuestra prioridad es que todo el mundo pueda disfrutar de las fiestas con tranquilidad y seguridad. Esta campaña es un llamamiento a la corresponsabilidad de toda la ciudadanía", añade el alcalde.

Con esta iniciativa, Rafelbunyol reafirma su compromiso con unas fiestas libres de violencia machista y LGTBIfobia, donde la diversión, la inclusión y el respeto sean los protagonistas.