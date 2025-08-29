Un toro se lleva por delante un buzón de Correos en Alcàsser

En pleno apogeo de las festividades taurinas de Alcàsser, tras el incidente del pasado 25 de agosto con un bou emboltat, los asistentes han vuelto a llevarse otra sorpresa: un toro ha arrancado y arrastrado un buzón de Correos en medio de una corrida.

El 25 de agosto un bou embolat salió de la zona protegida y empezó a perseguir a un grupo de jóvenes que corría delante de él. De una cornada logró abrir el vallado y los vecinos y vecinas se asustaron ante los hechos, aunque finalmente no hubo ningún herido.

Esta semana de bous está organizada por l'Associació Bou en Corda de Alcàsser y se celebra de forma anual. Esta vez ha sido el 27 de agosto cuando se ha producido este nuevo incidente però, al igual que el otro, sin heridos y con una perspectiva más tranquila, ya que no se veía ningún tipo de peligro.

Promblemáticas taurinas

Aunque estos dos casos no presentaron heridos, el mismo 25 de agosto, en Alfafar, otro bou embolat perseguía a un grupo de personas que le instaban a hacerlo y, antes de que se dieran cuenta, este los alcanzó y tiró a uno de ellos al suelo.

El hombre se resguardó y tuvo que hacer maniobras para librarse, acto que provocó que el toro cogiera su riñonera y se la llevara consigo mientras los presentes gritaban "coged la riñonera, se ha quedado la riñonera".