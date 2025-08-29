A la venta las viviendas de la cuarta torre que completará el ‘skyline’ de Torrent

El skyline de Torrent, visible desde la entrada a la ciudad por la autovía procedente de València, va a completar su panorámica diseñada en el desarrollo urbanístico de Parc Central,con la cuarta y última torre que resta por construir. La promotora ya comercializa de los pisos que rodearán la edificación de quince alturas.

Si bien el consistorio torrentino ha aprobado recientemente el desarrollo del sector 3 del PAI de Parc Central todavía quedan por ejecutar algunas de las parcelas incluidas en el sector 1 y 2.

Uno de esos solares es el situado en el entorno de la Plaza Concordia, la gran rotonda de acceso a la ciudad por la Autovía de Torrent. Concretamente una pastilla en el triángulo formado por las calles Londres, Atenas y Olímpica. El proyecto residencial, idéntico a los tres ya existentes, tiene el mismo diseño: tres bloques lineales en forma de ‘U’ con planta baja y entresuelo (de uso comercial), dos plantas y ático. También zonas comunes como piscina. Y en el centro de esos tres bloques se situaría la torre de viviendas de hasta quince alturas.

Recreación de los futuros pisos. / Idealista

La promotora Neobricks ya oferta las 78 viviendas que componen esa ‘U’ que custodiará la torre, edificio que por el momento no se construirá al mismo tiempo que los bloques residenciales inferiores. En este sentido, según el anuncio colgado en un conocido portal inmobiliario, la empresa ya dispone de la licencia para comenzar las obras de la ‘U’, que espera se inicien en breve con una previsión de entrega de llaves de octubre a diciembre de 2026. De hecho, se han ejecutado las actuaciones preliminares con el vallado del perímetro y el desbroce del solar.

A partir de 178.000 euros

La promoción consta de 78 viviendas de uno a cuatro dormitorios, todas con balcón o terraza, plaza de garaje y piscina comunitaria. También permite la personalización de elementos en cocinas, baños y pavimentos. «Los acabados de alta gama incluyen pavimentos porcelánicos, cocinas totalmente equipadas y carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico», describen. Los precios, de 178.000 a 289.000 euros. De hecho ya son varias las personas que han formalizado los trámites para la adquisición de viviendas sobre plano.

Con la construcción de la cuarta torre junto a la Plaza Concordia se completa la panorámica de entrada a Torrent, junto con las dos torres de la avenida Juan Carlos I. Con posterioridad se ejecutará el PAI de Parc Central 3 sobre una superficie de 96.609,3 m² para desarrollo residencial y terciario, con una proyección de viviendas de 642, con 30% de protección oficial, repartidas en edificios de entre 4 y 7 alturas con tres torres de 10, 12 y 15 plantas. Además, existirán cinco zonas ajardinadas distribuidas de 13.597,10 m².

El diseño de las zonas verdes contempla diversos usos, con el objetivo de que los diferentes grupos de edad puedan disfrutar de ellas. En estas zonas verdes los vecinos podrán disfrutar de zonas de juegos infantiles, cancha multideporte y máquinas de fitness. Este nuevo barrio permitirá vertebrar y conectar los barrios de Parc Central, La Marxadella y Padre Méndez.