Alaquàs enceta unes festes marcades per la unió, la solidaritat i la resiliència
Ajuntament i entitats locals han redoblat esforços, en un any molt dur després de la dana del 29 d’octubre, per tal d’oferir una programació completa i per a tots els públics amb l’objectiu de recuperar l’alegria als carrers
Candela G. Laguna
Les Festes Majors d’Alaquàs són sinònim de festa, tradició i germanor. Enguany, a més a més, són mostra de la resiliència i la solidaritat dels alaquasers i alaquaseres, després d’un any marcat per la tragèdia de la dana del passat 29 d’octubre. Un moment per a reencontrar-se i celebrar la història i la cultura del municipi. «Estem en un any complicat, en què hem patit molt, però hem demostrat que amb generositat, solidaritat, treball i esforç som capaços de superar les dificultats, i això fa que estiguem més units i siguem més forts», assegura Toni Saura, alcalde d’Alaquàs.
Ahir va ser el moment de donar la benvinguda a les celebracions de 2025 amb el pregó des del balcó de l’ajuntament, a càrrec dels festers i festeres, els vertaders protagonistes. També va tindre lloc la inauguració de les exposicions «Shaping the void-Bastir el buit» a la sala La Torre del Castell i «Cant de la Carxofa» a la sala La Nova del Castell; l’obertura del Mercat Medieval; la presentació de les capitanies de la Festa de Moros i Cristians, el correfoc a càrrec de la Colla de Dimonis d’Alaquàs i, per a culminar la nit, el Festival DJ Carnavalia On Tour al recinte firal El Terç.
Este divendres, a més a més, el Castell d’Alaquàs va acollir la presentació oficial del programa i del llibret de les Festes Majors d’Alaquàs de 2025, dissenyat i maquetat per Estudio Fernando Cervera. Durant l’acte, el primer edil va voler agrair el gran paper de les associacions allí presents, que han hagut de redoblar esforços per a recuperar-se i omplir de nou els carrers d’alegria. «Gràcies pel treball que realitzeu per a mantindre viva la flama de la nostra tradició, cultura i festa», va assenyalar Saura.
Entre les entitats que han donat forma a les festes majors de 2025 estan l’Associació Amics de la Carxofa, les Clavariesses dels Dolors d’Alaquàs, els Clavaris de Sant Miquel, la Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar —que enguany commemora el 725 aniversari de la troballa de la imatge de la verge—, els Clavaris del Crist —que celebren mig segle d’història—, la Confraria de la Santíssima Creu, l’Associació de Moros i Cristians Perolers, els Amics de la Cordà d’Alaquàs, i la Junta Central de Penyes. Dos representants de cada col·lectiu van gaudir d’un torn de paraula per tal de compartir les novetats més rellevants de les seues celebracions.
A més a més, l’alcalde va destacar la col·laboració d’altres peces molt importants als festejos, com són els equips de neteja viària, les regidories de Cultura i de Festes, el departament de comunicació i, per descomptat, la Policia Local, Policia Nacional, Subdelegació del Govern i Policia Autonòmica. «La seguretat és fonamental», va puntualitzar. Este 2025 s’ha reforçat el dispositiu, especialment en el primer cap de setmana festiu. També cal destacar que en els cinc esdeveniments nocturns més multitudinaris i en la Pool Party estaran present els Punts Violeta i els Punts de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives. A més a més, es col·locaran de nou les tanques de protecció en les grans cercaviles.
Novetats
Respecte al programa de festejos, que ahir ja van donar el seu tret d’eixida, Sandra Conde, regidora de Festes i Falles, Comerç i Hostaleria, va compartir que, malgrat els durs mesos de reconstrucció posdana, s’ha fet un «esforç especial per a poder encetar unes festes completes». «Hem incorporat millores, sobretot en seguretat i infraestructures, perquè les activitats siguen més còmodes», va afirmar l’edil. El resultat ha sigut una programació per a tots els públics que combina tradició, cultura, festa, gastronomia, esport, foc i fe. Demà, Alaquàs gaudirà dels colors, la música, les disfresses i les carrosses més originals de la Gran Cavalcada, a partir de les 19 hores. La jornada conclourà amb la Nit de Clavaries i sopar de germanor, a les 23 hores.
Per part seua, Conde va situar entre els esdeveniments més demandats per la població la celebració de l’orquestra Panomara, que serà el dia 5 de setembre, a les 00.30 hores. Eixa mateixa jornada tindrà lloc el concert de la Banda Simfònica de la Unió Musical d’Alaquàs.
Com a novetat, va subratllar que s’han ampliat les activitats infantils. Destaquen els tres dies de castells unflables i aquàtics, que s’ubicaran als tres centres educatius afectats per les inundacions: CEIP Amparo Alabau (hui, d’11 a 14 hores); CEIP Vila d’Alaquàs (8 de setembre); i CEIP Bonavista (5 de setembre). Altres actes per als xiquets i xiquetes són el musical Aladdin (hui, a les 22 hores); la festa infantil del 4 de setembre, amb la IX Gimcana medieval i el musical infantil «Crea»; o el Festival infantil Feretes i Cançonetes (6 de setembre, a les 19 hores).
Durant la presentació de la programació també estaven presents la regidora de Cultura, Patrimoni i Participació Ciutadana, Marta Murciano; Javier Antúnez de la Torre, regidor de Joventut, Cooperació Internacional i Promoció de la Pau; i Elena María Solís Camps, regidora delegada específica de Benestar Social, Majors, Diversitat Funcional i Mercats.
Altres cites destacades
Respecte a les cites gastronòmiques, destaquen la Festa de la Tapa Tradicional (2 de setembre, a les 19.30 hores), amb el Mercat Artesanal —a càrrec de Mans Artesanes d’Alaquàs amb la participació de la Societat Gastronòmica El Cullerot— i les actuacions musicals Lupi y el baúl del soul i The T-Chairs Band per a amenitzar la jornada; la segona edició del concurs de Pimentó amb Tonyina José A.Murillo (6 de setembre, a les 11 hores); la Nit de l’Olla (6 de setembre, des de les 21.30 hores); el matí de «migas populars» (6 de setembre, a les 10 hores); o el Sopar de les Persones Majors (10 de setembre, des de les 20.30 hores).
La devoció és una part molt important de les festes majors d’Alaquàs. Entre els actes religiosos estan la processó i Pujà de Sant Miquel (4 de setembre, a les 23 hores); missa, Entrà de la Murta i processó (5 de setembre, des de les 19.30); l’Ofrena de Flors, Pujaeta i Pujà de la Mare de Déu de l’Olivar (7 de setembre); el Rosari de l’Aurora (8 de setembre, a les 7.30); o la processó i Baixà del Crist de la Bona Mort (9 de setembre).
Una de les particularitats dels festejos d’Alaquàs és la celebració del Cant de la Carxofa, una tradició en què cada any, en dos dies consecutius, un xiquet vestit d’àngel interpreta un poema musicat des d’una estructura elevada amb forma de carxofa que s’obri, acompanyat per una orquestra i un cor de veus. El dia 8 de setembre, des de les 20.30 hores, tindrà lloc la processó i el Cant de la Carxofa en honor a la Mare de Déu de l’Olivar; mentre que el 9 de setembre serà el torn del Cant de la Carxofa en honor al Crist de la Bona Mort, des de les 20 hores.
Pel que fa al foc, destaquen les tres Cordàs: la infantil (3 de setembre, a les 23 hores), la de Sant Miquel (5 de setembre, a la 1.30 de la matinada) i la del Crist de la Bona Mort (el 9 de setembre, a la 1 de la matinada). Les inscripcions per a poder participar encara estan obertes. Altres espectacles pirotècnics seran la mascletà de la Pirotecnia del Mediterráneo, el 9 de setembre a les 14.30 hores, organitzada pels Clavaris del Crist; els castells de focs d’artifici del 4, 5 i 6 de setembre; o la despertà per les Clavariesses dels Dolors i la traca correguda (4 de setembre, a les 8 i 14 hores, respectivament). En total, es dispararan 1.300 quilos de massa explosiva en totes les festes.
En l’àmbit cultural, a més de les exposicions al Castell, seran importants XIVa Festa Estellés al Parc del Roser, seguit pel concert de La Maria (4 de setembre, des de les 20.30 hores); o la festa Andalusa (5 de setembre, a les 19 hores).
No faltaran tampoc les vetlades de música i festa, pensades especialment per al públic jove, com la 10a edició del Festival Remember We Love 90-2000 (hui, a les 23.30 hores); la Pool Party (1 de setembre, de 15 a 20 hores); el Festival DJ a càrrec de JL Eventos Audiovisual amb els DJs Brian Gallego i Legan al recinte ferial El Terç (2 de setembre, a les 23.30 hores).També destaquen els concerts de Cicco Tiñone en concert (1 de setembre, a les 23 hores); i el tribut a Joaquín Sabina (7 de setembre, a les 23. 30 hores).
Finalment, s’han organitzat activitats esportives com els tornejos de pàdel i tenis (del 4 al 13 de setembre), de bàsquet (20 de setembre), d’escacs (6 i 7 de setembre), la jornada de portes obertes de taekwondo (de l’1 al 5 de setembre) o el XXXIIé Trofeu de pilota (9 de setembre, a les 11 hores).
Les festes culminaran amb els esdeveniments de Moros i Cristians (de l’11 al 14 de setembre), que han pogut mantindre la festa en gran, malgrat que diverses filaes van estar afectades per la dana. Destaquen la Conquesta del Castell (11 de setembre, a les 20 hores); la Nit Mora i Cristiana (12 de setembre, des de les 23 hores); la Gran Entrada de Moros i Cristians (13 de setembre, des de les 18.30 hores); o la Desfilada infantil de Moros i Cristians (12 de setembre, des de les 18 hores). Hui tindrà lloc la Nit de Càbiles i Masets (23.30 hores).
