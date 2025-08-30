La alcaldesa de Torrent cesa al jefe de prensa por un altercado en la casa de su expareja

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha cesado a su jefe de prensa, José González, tras un altercado producido la pasada noche en la casa de la expareja de este, en Torrent. Al parecer, González habría acudido por la noche a la residencia de su exmujer y habría llamado insistentemente al timbre, tras lo que se produjo un intercambio subido de tono.

Tras lo ocurrido anoche, esta mañana, ella ha acudido a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Torrent para presentar una denuncia contra el asesor, denuncia que posteriormente no ha querido rubricar. Pese a ello, González ha prestado declaración sobre lo sucedido.

En el momento de conocer los hechos, Folgado ha firmado el decreto de cese que se desconoce si será temporal hasta que se conozcan todos los hechos o definitivo.

En unas declaraciones a Levante-EMV, González ha afirmado que 'respeta' la 'figura de la mujer y por supuesto, la de mis pareja y la de sus hijos' y que el incidente 'no dejó de ser un desacuerdo sin insultos verbales ni maltrato'.

Moción para su reprobación

Justo esta semana, el concejal del grupo de No Adscritos del Ayuntamiento de Torrent, Guillermo Alonso del Real, registraba una moción para su debate en el próximo pleno municipal, mediante la cual proponía la reprobación institucional de González, por considerar que su conducta 'es incompatible con los principios de neutralidad, ejemplaridad y respeto que deben regir la comunicación instituciona'l.

En la exposición de motivos de la moción, el edil subrayaba que “el correcto funcionamiento de una institución democrática exige que sus representantes y colaboradores actúen con respeto, neutralidad y responsabilidad, más aún cuando se trata de la comunicación institucional, que debe representar a todos los vecinos de Torrent y no convertirse en un instrumento personal o partidista”.

Entre los hechos que motivan la reprobación se citan diversas intervenciones ofensivas en redes sociales, enfrentamientos verbales con vecinos, así como el episodio ocurrido en la reinauguración del puente Torrent–Alaquàs, donde González Silva “se encaró con ciudadanos que se manifestaban en memoria de las víctimas de la DANA”.