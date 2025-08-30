La cordà més antiga dels pobles de l'Horta
Una tradició vinculada al foc i la pólvora que va tindre la seua primera edició a Alfafar
La Cordà, sense dubte, és una de les nostres tradicions vinculades al foc i la pólvora més destacades i emblemàtiques. El seu nom fa al·lusió al rastre de coets subjectes a una corda que va penjada de banda a banda de carrer i que es fan esclatar un darrere l’altre. De les "cordaes" que tenen lloc a l’Horta actualment destaca, per la seua rellevància en tots els sentits, la de Paterna, declarada des del 2022 Bé d’Interés Cultural immaterial i que es celebra en honor a Sant Vicent Ferrer i al Santíssim Crist de la Fe.
La primera referència al respecte que es té d’aquesta a la localitat és d’agost del 1863, tal com indiquen Camilo Segura i Félix Gámez al seu llibre "La Cordà de Paterna. Arte y pasión de un pueblo" (2011). Encara que aquest ritual de foc també està present des d’antic a municipis de l’Horta Sud com Alaquàs. En aquesta darrera població, com arreplega Rafael Roca a l’article “Aproximació a la història de la Cordà d’Alaquàs” (2009), té lloc almenys des del setembre del 1859 dedicada al Santíssim Crist de la Bona Mort i, des del 2015, es troba reconeguda com a Festa d’Interés Turístic Provincial. A més, com també va documentar Roca en eixe treball, aquesta ja es donava en aquell moment a Xirivella, durant les festes de la Mare de Déu de la Salut.
No obstant això, segons hem pogut localitzar recentment a “La Gaceta de Madrid”, actual BOE, aquesta manifestació pirotècnica, com a tal, va estar present abans a altres dos pobles de la nostra comarca a mitjan segle XIX, durant el regnat d’Isabel II, encara que en ells aquest costum no ha arribat fins als nostres dies. Aquest és el cas d’Alfafar, i de Torrent, on van tindre lloc el 1857, tal com va arreplegar originàriament el "Diario Mercantil de Valencia" del qual és hereu Levante-EMV.
En el cas d’Alfafar, que és la cordà més antiga que s’ha pogut documentar fins ara de les celebrades als pobles de l’Horta, va tindre lloc la nit del 12 de setembre d’aquell any, la vespra de la seua festa principal en honor a la seua patrona i titular de la seua principal església, la de la Mare de Déu del Do. Aquesta va anar amenitzada per la música d’una banda, molt probablement la de la població, i a la que van seguir l’endemà diversos actes religiosos de gran solemnitat.
Eixe mateix any, dos mesos més tard, es va celebrar altra cordà a Torrent la nit del 7 de novembre amb motiu de les festes de Sant Lluís Bertran, que aleshores era considerat com un dels seus patrons, ja que de fet aquest personatge compta al municipi des del segle XVII amb una ermita, actualment parròquia, a la seua advocació. Així mateix, en aquella ocasió durant aquestes celebracions, que van durar quasi dos setmanes i que van atraure molta gent d’altres localitats, també es van dedicar tres vesprades a la Xàquera, un ball típic al municipi recentment recuperat, entre altres moltes activitats lúdiques per a la població. Per concloure, tant a Alfafar com a Torrent, aquell any, aquests respectius festejos es tancaren amb un castell de focs artificials.
A més a més, com també arreplega “La Gaceta de Madrid”, durant aquest regnat es van dur a terme amb anterioritat “cordaes” a altres punts de la Comunitat Valenciana, no sempre amb motivacions religioses, que hem ordenat de més recents a més antigues. Així va ser a Alacant, el 1855, a Sogorb, el 1850 en honor a la Mare de Déu de la Cova Santa, a Novelda, Xàtiva, Gandia i Alacant, el 1846 amb motiu de la boda reial d’Isabel II i, en últim lloc, a València, el 1843 per la declaració per les Corts de Madrid de la majoria d’edat de la monarca. Encara que en aquesta darrera ciutat ja tenien lloc sovint als seus carrers al segle XVIII, tal com citen Gámez García, al seu estudi “Los valencianos y la pólvora en el siglo XIX. El caso de Paterna” (2020), i Roca Ricart, al seu article del 2009 esmentat anteriorment.
Actualitat de les 'cordaes'
Actualment, aquest ritual continua present a més de, a Paterna, Alaquàs i Xirivella, a altres municipis de l’Horta on són organitzades per entitats culturals i festeres amb la col·laboració dels seus respectius consistoris. Aquest és el cas de Museros, per Sant Vicent Ferrer, i a Albal al juliol, per Santa Anna. Així com les que es duen a terme a l’agost, a Aldaia, dedicada al Santíssim Crist dels Necessitats i, entre finals d’eixe mes i principis de setembre, a Rocafort, a Santa Barbarà. I, per concloure, cal esmentar la de Manises, que el darrer any es va celebrar a l’octubre. A més a més, aquest perviu en forma de “coetaes” a Rafelbunyol al gener, per Sant Antoni Abat, a Burjassot, que el 2025 a banda de la de Sant Roc ha tingut lloc una altra solidària per la dana i, a Picassent al setembre, en honor a la Mare de Déu de Vallivana.
En definitiva, una tradició viva amb segles d’antiguitat, molt arrelada al nostre territori i al nostre vincle amb el foc i la pólvora, que tenim la sort de poder continuar gaudint a l’Horta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Giro del tiempo en Valencia: llegan lluvias y tormentas con granizo
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de veinte kilómetros de atasco en la A-7
- Matan a un hombre a tiros delante de su hijo en Alaquàs
- Guerra de sombrillas: «Estoy harto de sentarme en tercera fila y que haya sombrillas vacías en la primera línea»
- La maldición del tren Gandia-Dénia
- Un joven se atrinchera con un arma en su casa de Agost
- El homicida que mató a tiros a un hombre en Alaquàs actuó por celos
- La terraza de moda en el centro de València, al borde del cierre