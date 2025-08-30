Meliana pone en valor piezas de Bernardo Vidal

El Ayuntamiento de Meliana está de agradecimiento a la Azulejera de Bernardo Vidal, más concretamente a los herederos de parte de su patrimonio, la familia Navarro Ferrer, el 28 de mayo de una serie de piezas de la antigua fábrica industrial de cerámica.

La fábrica, a día de hoy, está abandonada, fue un estudio de trabajo de grandes pintores de azulejos como Frnacisco Aguar Tarín. Fue fundada por Bernardo Vidal Medina y de sus hornos han salido piezas que han acabado en edificios como el Patronato de Enfermos de Madrid o en la Estación de Pont de Fusta de Valencia.

Su trabajo incluso ha traspasado fronteras y se ha visto en los jardines de la villa de Blasco Ibáñez en Fontana Rosa, en Menton, Francia. La fábrica, dedicada a la Dama de Elche, fue dirigida por su fundador, su yerno, José Navarro Esparver, y su nieto, José Navarro Vidal.

Fachada lateral La Azulejera Valenciana Bernardo Vidal / Tono G. Ayora

Donación altruista

La familia heredera de parte del patrimonio de esta antigua fábrica, la familia Navarro Ferrer, ha decidido hacer una donación desinteresada al ayuntamiento de la localidad de piezas antiguas y estas han sido inventariadas y tratadas por restauradores profesionales.

Una de las piezas donadas por la familia Navarro Ferrer / Ayuntamiento de Meliana

Todas las piezas se mostrarán en exposición, así como el trabajo de investigación recogido en un catálogo. La exposición será el 10 de septiembre a las 19:30 en el Instituto Municipal de Cultura (IMC) de Meliana y formará parte de la programación de las fiestas patronales de la localidad, que se celebran del 28 de agosto al 14 de septiembre.

Desde el consistorio han querido agradecer este detalle a través de sus redes sociales: "desde el ayuntamiento queremos agradecer a la familia Navarro Ferrer por este gran gesto altruista con el pueblo de Meliana".