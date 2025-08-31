Vaivén
Cálida despedida de Massamagrell a su párroco: "Ha dejado huella"
El alcalde, Paco Gómez (PSPV) le ha hecho entrega de un regalo y le ha agradecido su acompañamiento a vecinos y vecinas
Don Germán, el párroco de Massamagrell, deja el templo del municipio de l'Horta Nord tras siete años para volver a su país. El alcalde de la localidad, Paco Gómez (PSPV), ha brindado una cálida despedida al cura, a quien ha dedicado unas bonitas palabras que ha compartido en redes sociales.
"Hoy nos despedimos del párroco D. Germán, que regresa a su querida Guatemala tras más de siete años de entrega, servicio y cercanía a nuestro pueblo", ha escrito el primer edil.
Ayer celebró su última misa en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en el barrio de la Magdalena, y hoy ha oficiado la última en la parroquia San Juan Apóstol y Evangelista de Massamagrell, "donde tantas veces ha compartido palabra, fe y consuelo con nuestros vecinos y vecinas", ha dicho Gómez.
"Como alcalde he querido acompañarlo en este momento tan especial y despedirlo en nombre de todo el municipio. Le he hecho entrega de la insignia de nuestro pueblo y de un pequeño obsequio como recuerdo de su paso por Massamagrell", ha señalado el primer edil. Por eso, Gómez ha agradecido el "compromiso, vocación y la presencia en la vida de tantas personas en estos años" a Germán, a quien ha asegurado que su huella "quedará siempre en esta comunidad que también es la suya".
