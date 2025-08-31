Cuidarse dentro del fuego: La Cordà como acto gregario que trasciende generaciones

Asun y Paco Fambuena son familia, son tía y sobrino, son experta y principiante. Serán ambos este domingo tiradores de la Cordà de Paterna. Ella tiene 56 años y lleva 35 años entrando en la calle Mayor como 'cohetera' de la Cordà (fue una de las primeras mujeres en hacerlo) y él tiene 19 años y se ha educado en la pólvora. Este domingo, a partir de las 1:30 horas de la madrugada, será la primera vez que entre en la Cordà en la calle Mayor, tras haber visto a su padre y a su tía formar parte de este año tras año y poder hacerlo al haber cumplido la mayoría de edad.

Se encuentran con este periódico en el cohetódromo por la mañana, en uno de los días previos al de hoy, al que Paterna entera centra sus ojos en apenas 150 metros de distancia. El cohetódromo (la 'gàbia' como le llaman y donde realizan mini cordàs con niños, niñas y adolescentes) es un espacio controlado donde tiran querubines, infantiles y juveniles como acercamiento al fuego y ensayo de lo que vivirán cuando cumplan 18 años y entren en la Calle Mayor.

En Paterna, las familias coheteras crecen con las mechas y el fuego. Tiran bengalas desde que empiezan a caminar y conviven con los cohetes desde pequeños. Eso les hace llegar a participar en la fiesta declarada Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial y Fiesta de Interés Nacionalde una forma natural, pero siendo conscientes del riesgo que supone entrar en una calle donde en 20 minutos se tiran 70.000 cohetes; 1.000 kilos de pólvora, lo equivalente a cinco mascletàs de Fallas en València. Paco y Asun dice que los 'coeters' son gregarios, "un poco como clanes", describe. Son familias vinculadas a la tradición del fuego desde hace décadas. Ellos son 'los Fambuena', pero también nombran a 'los Catalá', 'los Calatrava', entre otros.

"Se me sale el corazón del pecho"

Paco lleva el casco de su padre, que antes fue de su abuelo y eso se nota en la apariencia del objeto y en los materiales de los que está hecho. "Lo compró mi abuelo ¿por cuánto, tía, 3.000 pesetas?", pregunta el joven. "3.200 creo que fueron, sí", corrige Asun. Paco está emocionado por ser tirador. Lleva toda la vida entre pasacalles de fuego, 'correfocs', cordàs en otros pueblos y este año le toca en el suyo. "Siempre he visto cómo se cambiaban todos, los nervios del antes, la euforia de después... Yo soy de Paterna y de la Cordà y poder salir este año... se me sale el corazón del pecho", confiesa.

Paco Fambuena, un joven de Paterna que se estrena este año en la Cordà. / Fernando Bustamante

El año pasado cuando llegaron las inscripciones todavía no tenía 18 años, pero cuenta que vio la Cordà desde la primera fila de la valla y lo primero que hizo cuando terminó fue ir a ver a su padre y a su tía. La emoción se palpa. "No tengo miedo. Si vas con miedo no entras y no lo disfrutas. Sé que estaré con mi padre, mi tía, mis amigos y ellos me van a cuidar", dice Paco. "El año pasado fui corriendo a verles. Solo pensaba: 'quiero vivir esto'", dice.

Asun completa que "estar dentro de la Cordà es cuidar a los que están alrededor", porque cuando empieza la Cordà "hay tanto humo que no ves si se te engancha un cohete y es importar estar para tus compañeros, cuidar que todos estén bien". A la Cordà, dice esta veterana tiradora, "sales con tu gente, siempre con la misma. De tu peña, de tu familia, de tus amigos...es un acto muy familiar", dice la mujer, que pertenece a la peña Socarrats, junto a las Cuevas de Paterna.

"Es el día que mejor duermo del año"

Si algo hace este evento del fuego es "crear red humana. La Cordà une mucho, porque estás en una tesitura de riesgo", añade Asun. Eso sí, si ha de darle algún consejo a su sobrino (primero matiza que él "no necesita consejos, porque ya está preparado"), le diría que "no tenga miedo, sino respeto, precaución, que sepa a lo que se enfrenta. Que vaya con ganas y se apoye en la gente con la que comparte caja. Que disfrute. Va sobrado".

Este año tía y sobrino estarán cerca. Su 'X' (que es el lugar donde se posiciona su caja, que contiene todos los cohetes), están cerca, así que podrán compartir mucho en esos 20 minutos de humo, fuego y chispas. Asun hace balance de las décadas que lleva participando y señala que el aumento de gente que participa hace que la experiencia no sea la misma. "Antes éramos pocos por caja, lo organizaban los clavarios y salíamos las peñas. Ahora sale todo el mundo, que está muy bien abrir la fiesta, pero es verdad que llegamos a ser muchos para una misma caja y creo que por eso se instalan nuevas figuras como el 'tirador pasivo', que no tira cohetes, controla y cuida que todos estén bien", relata.

¿Y qué pasa después de esa macroexplosión en 150 metros de distancia de la calle Mayor? "Es la noche que mejor duermo de todo el año", sentencia Asun, que espera que lo mismo le pase a Paco el domingo de madrugada. "Liberas toda la adrenalina y es felicidad absoluta, no es comparable a nada... acabar y ver que todo ha ido bien, que todos estamos bien. Es un momento de acabar compartiendo con amigos. Una felicidad inmensa".

Asun Fambuena, una tiradora de la Cordà veterana dentro del cohetódromo en Paterna / Fernando Bustamante

Una mujer pionera en la Cordà

Asun lleva 35 años participando en la Cordà (a excepción del año que estuvo embarazada y los primeros años de su hijo, matiza). Ella fue una de las tres primeras mujeres que se incorporaron a este acto del fuego tan emblemático de Paterna. La primera recuerda, fue Pura, una profesora que se inició en la Calle Mayor rodeada de hombres. "Después llegamos Geles y yo", comenta. "Geles y yo somos muy amigas, ella faltó hace un tiempo. Pero era una grandísima cohetera", recuerda.

Ahora, dice, siguen habiendo más hombres , perola paridad llega poco a poco (el año pasado salieron 352 tiradores, 76 de ellas mujeres). Introducir a niños y niñas a esta cultura de la pólvora en espacios como el cohetódromo, cuenta, está haciendo que cada vez sean más mujeres las que salen en la Cordà porque, como su sobrino Paco, también lo han 'mamado' desde que son pequeñas.

El 'tirador pasivo', un guardaespaldas con experiencia

La veterana Asun señala que es importante estar bien física y sobre todo mentalmente. "Es importante tener los pies en el suelo y estar consciente de lo que vas a hacer. Todo está muy medido y el equipo ha de apoyarse y cuidarse las espaldas", señala la mujer. La figura del 'tirador pasivo' que se estrenó el año pasado y se ha consolidado este año, dice que tiene su origen en que "las cajas tienen ahora un grupo más grande de personas porque cada vez sale más gente".

Un rol, el de tirador pasivo, que "asumimos los que llevamos más años", por una cuestión de saber dónde mirar y en qué fijarse para asegurar que todo va bien y nadie se hace daño y también porque "los jóvenes que empiezan, tienen mucha ilusión, que tiren ellos", añade. Y mira a su sobrino, que sonríe y zanja: "Esto es lo que mamamos desde que nacemos, nuestras raíces. Es un orgullo ser tirador. Soy de Paterna no solo porque lo pone en mi DNI, sino porque aquí están mis raíces".