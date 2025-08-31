El preludio de la Cordà pide por el fin de los incendios que calcinan España

La noche de la Cordà empieza con la bendición del cura, que pide en nombre de la pólvora para que todo salga bien en una noche en la que reina el fuego. “Que no queme la naturaleza y los bosques”, “que nos traiga paz y Alegría” y que llene de luz la noche de la Cordà, “la millor del món”. Ese ha sido el discurso del párroco Juan Antonio Cabanes antes de empezar el pasacalle dels “coets de luxe”, el preludio a la Cordà, en el que tiradores y tiradoras han recorrido las calles más céntricas de la ciudad desde la plaza del Pueblo de Paterna. Los cohetes explotaban y miraban al cielo, dejando destellos de colores que se desvanecían en la oscuridad de la noche. Los tiradores iban saliendo en filas, protegidos con ropa de manga larga, un sombrero de paja, un pañuelo que les cubría la cara, unas gafas protectoras y unos guantes de cuerpo para no quemarse las manos.

El pueblo llenaba la plaza en cada esquina, y aguardaba primero el discurso del párroco, para después entonar el himno de la Cordà “Foc, Foc i Foc” al unísono para después admirar como los cohetes explotaban sincronizados y a la vez libres.

Como dicen varias peñas de “coeters” de Paterna, lo bonito de este movimiento asociativo es que es uno y no hay rivalidad posible. “En el momento en el que explota un cohete es libre, ya es de todos. No pertenece ni a una peña ni a otra, es del pueblo de Paterna”.

Y la ciudadanía de todas las edades lo sabe. Por eso, aguardaba a que todos los tiradores hicieran su salida desde la plaza del Pueblo hacia la calle del Mestre Canós. En varios puntos del recorrido, familias enteras aguardaban la llegada de los tiradores y se guiaban por el sonido de los cohetes para saber cuándo pasarían por su calle. La pólvora es un elemento esencial en Paterna y pareciera que la gente la llevara también en las venas.