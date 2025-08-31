Todo preparado para la Cordà de Paterna

Paterna se prepara para vivir su acto de fuego por excelencia. La Cordà, un acto con más de 200 años de historia y que cada año reúne a cientos de tiradores y tiradoras en 150 metros de la calle Mayor (este domingo saldrán 353 participantes en total, 103 de ellas mujeres), volverá a centrar todas las miradas esta madrugada.

A medianoche se cerrará el acceso a esta vía y a la 1:30 horas comenzará un acto que acaba siendo una coreografía de luces y sonidos en el que se lanzan 70.000 cohetes en veinte minutos, unos 1.000 kilos de pólvora, cinco veces la potencia de una mascletà en València.

Previamente a este espectáculo de 'femelletes' y 'coetons', la vía ha sido protegida con enrejados y estructuras en las casas y los comercios de esta calle principal. Además, cada año se refuerza el dispositivo de seguridad pues el riesgo existe. Los tiradores y tiradoras van ataviados con un traje de cuero y un casco metalizado, pues convivirán durante 20 minutos con cohetes de todo tipo.

El operativo de este año incorpora dos novedades en materia de seguridad: bengalas azules y focos antiniebla. Y es que por primera vez se utilizarán cuatro bengalas de color azul en las zonas estratégicas de la zona de fuego que avisarán a los tiradores ante una posible emergencia.

Estas bengalas, que se encenderían en caso extremo de que fallaran el resto de sistema de iluminación, avisarían de la posible suspensión del acto y permitirían la paralización inmediata de la Cordà. Del mismo modo, se instalarán nuevos focos de seguridad con luz antiniebla similar a los vehículos policiales, para aumentar la visibilidad incluso con la concentración de humo durante el transcurso de la Cordà.

Programación del domingo de Cordà

El ritual de este último domingo de agosto entre mechas y chispas comienza antes. A las 22 horas, tendrá lugar la benedicción y el pasacalle de 'coets de luxe' con salida en la Plaza del Pueblo. Después, la calle Mayor se cerrará y solo podrán acceder los tiradores y tiradoras. A las 23 horas, en la plaza Enginyer Castells, se retransmitirá en directo un programa especial de la Cordà, a partir de las 23 horas. A la 1:30 de la madrugada, la calle Mayor se convertirá en un foco de luz y sonidos que pondrá el broche de oro a las Fiestas Mayores del municipio paternero.

Posteriormente, como es tradición, a las tres de la madrugada, tendrá lugar la Gran Recordà en el Parc Central, donde acuden los tiradores y tiradoras a acabar con sus cohetes y que es ya todo un rito popular en Paterna. La semana festiva terminará el lunes y el martes con procesiones, misas y dos mascletàs que pondrán fin a la programación.

La Cordà más femenina

Este año, un 30 % de los tiradores y tiradoras que entran en la Cordà son mujeres, un número récord en la participación femenina en este espectáculo de pólvora tradicional en Paterna. Los históricos e históricas de la fiesta achacan esta curva ascendente de presencia femenina a las 'escoletas' de fuego que se hacen con niños y niñas desde que son pequeñas. El objetivo es acostumbrarles a los cohetes para que cuando vaya creciendo continúen formando parte de la fiesta y preservando la cultura y tradición del fuego en el municipio.