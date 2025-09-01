Una Cordà de madrugada a treinta grados

El termómetro marcaba 29.5 grados a la una de la madrugada en la estación del Aeropuerto de Valencia, el más cercano a Paterna. La ciudad de la Torre, las cuevas y el fuego celebró este domingo, el último del mes de agosto como es tradición, su emblemático espectáculo de pólvora: la Cordà pero con la particularidad de hacerlo en una jornada especialmente calurosa. Un total de 353 tiradores y tiradoras tomaron posición en una distribución de 129 cajones de pólvora más allá de la una de la madrugada enfundados en un traje que amortigua el impacto de los cohetes, pero también da calor, mucho calor.

El coeter major da inicio al acto, que tiene mucho de comunitario y mucho de gregario. Antes de que la bengala verde haga el recorrido de ida y vuelta para iniciar el disparo, los tiradores encienden sus mechas, intercambian chistes y se dan abrazos y toques de cariño. Cuando la calle se funde a negro y todos los focos se apagan, solo se ve el ir y venir de la bengala verde y los brazaletes de color rojo y azul de los participantes. A partir de entonces, se enciende la traca al inicio de la calle, para dar comienzo a una iluminación masiva, de arriba a abajo, por los miles de cohetes en el aire y sobre todo, en el suelo.

El verano más caluroso

El calor es un hecho con el que conviven quienes salen a tirar en la Cordà. Lo reconocen unos y otros, con todo, este año los 29,5 grados durante la madrugada afianzan una tendencia ascendente de las temperaturas. Una dinámica que ya se ha visto a lo largo de la estación estival. De hecho, este mes de agosto ha sido el tercero más cálido desde, al menos, 1950, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Ciutat del Foc vibró este domingo de madrugada durante 21 minutos y 44 segundos en los que se tiraron 70.000 cohetes (una tonelada de pólvora). Al terminar, los tiradores y tiradoras se quitaban los cascos y descubrían un cuerpo totalmente empapado en sudor y restos de pólvora por todo el cuerpo. Los paterneros y paterneras que participaron en la Cordà, aguantaron más de una hora dentro de un traje que se compone de varias capas para proteger de los impactos y durante el tiempo que duró la tirada de cohetes respiraban dentro de un casco que otra cosa no, pero humedad tenía.

Las altas temperaturas se suman a la situación de adentrarse en una calle ya de por sí más caliente por el fuego y donde se libera mucha tensión y adrenalina. Algunos decían que cuando terminaban se sentían "liberados", "con toda la energía disparada" y que esta, la de la Cordà, es una de las noches del año en las que mejor duermen. Con todo, este año eso de descansar a pierna suelta estuvo más complicado, pues no fue hasta las tres y media de la mañana cuando comenzaron a descender los valores del termómetro.

Balance de heridos

Este año, el balance de heridos de la Cordà se salda con 25 heridos (24 leves y 1 grave, este último por quemaduras en el ojo, pero ya está con el alta en casa), mientras que la Recordà, celebrada en el Parc Central del municipio tras culminar la Cordà, registró 12 heridos leves. Las medidas de seguridad se implementan cada año. Hace treinta que un accidente que implicó a siete tiradores tras reventar varias cajas con cohetes puso la alerta en la necesidad de asegurar a todas las personas que entraban a tirar.

Desde entonces, se colocaron focos que se encenderían si hubiera una emergencia; se pusieron brazaletes con la posibilidad de hacer parpadear la luz en caso de urgencia y este año se ha aumentado todavía más la seguridad con bengalas azules para parar automáticamente el espectáculo si pasa algo. Los tiradores, por su parte, tienen instrucción de dejar de tirar cohetes si algo ocurre y colocar los cajones cerrados en la acera, para dejar la vía libre por si tiene que venir una ambulancia o un camión de bomberos.

Estas medidas, que se mejoran cada año, permiten que los heridos sean leves en su mayoría y los accidentes se hayan reducido considerablemente, teniendo en cuenta que entrar en un espacio con tal magnitud de pólvora, conlleva sus riesgos. La clave, comparten tiradores y tiradoras expertas y principiantes, es no tener miedo; sino respeto. Una prudencia que se adquiere cada vez más, tal como señalan del ayuntamiento, en la mayor cantera de tiradores y tiradoras; la Escoleta del Foc. Un curso donde se aprende el manejo del cohete y el respeto al fuego desde edades muy tempranas.