La Cordà de Paterna deja 25 heridos, uno de ellos grave

Una persona ha resultado herida de gravedad en la Cordà 2025, celebrada en la madrugada de este domingo en Paterna. En el tradicional espectáculo también han sufrido heridas, en este caso leves, otros 24 participantes, según el balance facilitado por el Ayuntamiento de Paterna.

Un total de 353 tiradores y tiradoras han sido los protagonistas esta pasada madrugada de la Cordà, que ha contado con unos 70.000 cohetes.

Cada año, la calle Mayor de Patenra vive el último domingo de agosto "uno de los momentos más emocionantes y singulares" de las Fiestas Mayores con este espectáculo de fuego, que cuenta con más de 200 años de historia y está reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El disparo de alrededor de 70.000 cohetes en apenas 20 minutos equivale a unos 1.000 kilos de pólvora.

El consistorio afirma que la Cordà se desarrolla bajo un "riguroso" protocolo de seguridad, que se refuerza e innova en cada edición, las personas tiradoras recorren los 150 metros de la calle Mayor, convertida en un recinto totalmente protegido con enrejado y cubriciones en fachadas y comercios. Allí se instalan los 129 cajones con cohetes, coetons y femelletes, preparados "con minuciosidad" para el disparo.

La figura del tirador/a pasivo/a, consolidada en su segundo año, acompaña a las personas tiradoras activas, junto con las de seguridad y miembros del Consell Sectorial de la Cordà, lo que "garantiza la seguridad y el buen desarrollo de la Cordà". Además, todos los participantes estarán acreditados con su CRE y portarán el brazalete identificativo correspondiente.