El gobierno de Torrent sobre el cese del jefe de prensa: "Estas conductas son inadmisibles"

Tolerancia cero. Así se pronuncia el Ayuntamiento de Torrent tras anunciar el cese temporal de su jefe de prensa José González, después un altercado producido la pasada noche del viernes en la casa de la expareja de este. El cese de momento es temporal, hasta que se aclaren los hechos, y por eso desde el equipo de gobierno formado por PP y Vox, aseguran que se respeta totalmente las investigaciones de la Policía Nacional y en el ámbito privado de esta persona.

"Con el objetivo de preservar el normal funcionamiento de la institución y de su gabinete de comunicación, se ha acordado el cese inmediato en sus funciones del responsable de prensa del Ayuntamiento de Torrent, mientras se esclarecen los hechos y se conocen en profundidad las investigaciones abiertas". Hay que recordar, según publicó Levante-EMV en exclusiva, que la expareja del jefe del asesor acudió a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Torrent para presentar una denuncia contra él denuncia que posteriormente no quiso rubricar, aunque González prestó declaración de igual modo aunque no fue detenido.

José González junto a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado. / Levante-EMV

En ese sentido, el gobierno local ha recordado que hubo un episodio similar en el anterior gobierno socialista, en 2018, "cuando Jesús Ros -entonces alcalde- cesó a su jefe de gabinete de alcaldía, el actual concejal Edu Gómez". En aquella ocasión fue el propio edil, el que presentó su renuncia, tras ser detenido y prestar declaración por un presunto abuso sexual, hasta la resolución judicial.

Independencia judicial

El equipo de gobierno, quiere dejar claro, ante lo sucedido, que el Ayuntamiento de Torrent "mantiene un compromiso firme e inquebrantable con la tolerancia cero. Estas conductas son inadmisibles y van en contra de los valores que defendemos como partidos y como sociedad y queremos reiterar nuestro firme compromiso con la justicia". Al mismo tiempo, reiteran "el máximo respeto al Estado de Derecho", a la justicia y a los tiempos de la investigación, que deben seguir su curso "con total independencia".

De momento, el consistorio no ha aclarado hasta cuando se va a mantener la suspensión laboral del jefe de prensa, aunque han asegurado a Levante-EMV que son los primeros interesados en que se resuelva la investigación que se está llevando a cabo desde la Policía Nacional: "Deseamos que esta situación pueda aclararse lo antes posible y que se conozca el alcance de los presuntos hechos. El Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la justicia, la igualdad, el respeto y la transparencia, principios que guían siempre la acción de este gobierno municipal.