La oposición de Torrent, en bloque, pide una reunión a Folgado 'ante la gravedad de los hechos'

La oposición del Ayuntamiento de Torrent, formada por el PSPV, Compromís-Podem-EU y el edil no adscrito, exige a la alcaldesa de la ciudad, Amparo Folgado (PP), explicaciones sobre el cese definitivo de su jefe de prensa, José González, después de altercado que se produjo en casa de su expareja y que está siendo investigado por la Policía Nacional, tal y como ha confirmado el gobierno local formado por PP y Vox a este diario. Los concejales de la oposición exigen que sea la alcaldesa la que proporcione información de lo ocurrido, al tratarse de un cargo elegido directamente por ella.

"La alcaldesa tiene que dar explicaciones. Nosotros así se lo pediremos en el próximo pleno y por escrito. Hay muchas dudas y debe aclarar la situación. Tampoco sabemos si cuando lo contrató ya había tenido algún episodio similar", dice Xavi Martí, portavoz del grupo Compromís-Podem-EU.

Dar ejemplo

Su compañera de partido, María Jesús Herrada, también ha asegurado a este diario que la alcaldesa "debería convocar una reunión informativa" y pide que se abra una investigación interna aparte de la policial. "La alcaldesa debería iniciar una investigación para saber si alguna trabajadora municipal o de las diferentes empresas que tiene adjudicados servicios municipales, ha sufrido alguna especie de presunto acoso por parte de González", apunta. Herrada pide al Ayuntamiento de Torrent que ponga el foco en la víctima de forma inmediata. "Amparo Folgado tiene que explicar si desde las áreas de Igualdad y Seguridad se han puesto en contacto con ella para ofrecerle los servicios municipales que existen en estos casos, de asesoramiento, apoyo psicológico y jurídico, y otros. El consistorio tiene que dar ejemplo en estos casos de acoso a mujeres, violencia de género y amparar a las víctimas", añade.

Por otra parte, Andrés Campos, portavoz del PSPV, prefiere ser prudente y esperar los resultados de la investigación, aunque "cualquier episodio que pueda tener algo que ver con violencia de género, es preocupante". De todas formas, considera que el cese del jefe de prensa "viene a confirmar la deriva que ha tomado el gobierno de Torrent, comenzando por las dimisiones de sus concejales, con tramas oscuras y ahora con este cese".

Moción de reprobación

Por su parte, el concejal no adscrito, Guillermo Alonso del Real, afirma que pese a que José González ha sido destituido como jefe de prensa, "mantengo la moción de reprobación contra él, porque, siempre respetando la presunción de inocencia, este nuevo episodio viene a confirmar que es un hombre conflictivo, como denuncio en la moción, que ha vertido insultos verbales contra vecinos, incluso se enfrentó a uno en la última protesta contra Mazón".