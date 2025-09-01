El cese del jefe de prensa agita (todavía más) la política torrentina

El cese del jefe de prensa de Torrent, José González, por parte de la alcaldesa del municipio, Amparo Folgado, tras un altercado el viernes por la noche en la casa de la expareja del primero con presencia de la Policía Nacional y Local, denuncias y llamadas al 112 ha vuelto a alterar, de nuevo, una política torrentina muy enrarecida desde hace un año. Capítulos polémicos no han faltado.

Más allá de los rifirrafes gobierno-oposición, la primera gran crisis de calado fue la dimisión del 'fichaje estrella' de Folgado para esta legislatura, Pepe Maroto, ex director territorial de una conocida entidad bancaria, quien renunció al cargo por sorpresa en agosto de 2024, solo un año después de tomar posesión. Aunque entonces Maroto afirmó que la decisión se debía a motivos personales, en su declaración en la comisión de investigación que se lleva a cabo desde julio en el ayuntamiento para esclarecer la adjudicación del contrato de prensa afirmó que, en parte, abandonó el equipo de gobierno y el consistorio por su mala relación con el jefe del gabinete de prensa a raíz, justamente, de este polémico proceso.

“Yo he intentando siempre evitar a este personaje - en referencia al jefe de prensa - y he insistido mucho en que todo fuera por la mesa de contratación y que se fuesen cumpliendo los requisitos y todo lo que marca la ley. Posiblemente eso haya sido el detonante de que yo acabara saliéndome del ayuntamiento, más claro agua, tenía que buscar una salida, y hasta aquí puedo leer. Pero era insostenible, este personaje es insostenible” , afirmó el exedil en julio. El contrato está siendo investigado en la Agencia Antifraude tras una denuncia del PSPV.

Meses después de la renuncia de Maroto en agosto de 2024, se producía otro episodio más convulso todavía: el pase del hasta entonces portavoz de Vox, Guillermo Alonso del Real, al grupo de no adscritos. De nuevo, entre las justificaciones de este para darse de baja formación ultraderechista estaban las discrepancias ideológicas y de funcionamiento del partido de Abascal. Algo puramente interno, se supone. No obstante, esta misma semana Alonso del Real presentaba un escrito para pedir al pleno la reprobación de González por considerar que su conducta "es incompatible con los principios de neutralidad, ejemplaridad y respeto que deben regir la comunicación institucional" y criticaba la pasividad de la alcaldesa, Amparo Folgado, ante una conducta “pública y notoria”. Entre los hechos que motivan la reprobación, Alonso del Real citaba diversas intervenciones ofensivas en redes sociales, enfrentamientos verbales con vecinos, así como el episodio ocurrido en la reinauguración del puente Torrent–Alaquàs, donde González “se encaró con ciudadanos que se manifestaban en memoria de las víctimas de la DANA”. El edil no adscrito también fue uno de los más duros con el contrato de prensa.

"No voy a formar parte de su circo"

El pasado sábado, tras hacerse público su cese por parte de la alcaldesa, González manifestaba que "respeta" la "figura de la mujer y por supuesto, la de mis pareja y la de sus hijos', y que el incidente 'no dejó de ser un desacuerdo sin insultos verbales ni maltrato". Puntualmente, el jefe de prensa también se ha pronunciado sobre las polémicas anteriores. "No voy a formar parte de su circo", afirmaba tras la declaración de Maroto en la comisión de investigación, y añadía que siente que le están "haciendo una persecución personal, porque son conscientes que no hay nada que esconder. Solo les queda la mentira y difamación para desacreditar el trabajo bien hecho", apuntaba en declaraciones a Levante-EMV.