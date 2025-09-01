Así se viste un 'coeter' para entrar en la Cordà de Paterna

Vestirse para entrar en la calle Mayor de Paterna como tirador en la Cordà es como convertirse en una cebolla. Muchas capas y mucha protección. El objetivo: amortiguar el impacto de los cohetes y que chispas no toquen la piel.

Lo explican Víctor Barbeta y Juan Mallols desde la sede de su comparsa cristiana Corsarios mientras en el local ven el partido de fútbol del día. Son tiradores de seguridad, lo que significan que entran a la vía principal una hora y media antes de que se inicie el espectáculo de fuego para colocar los cajones llenos de 'femelletes' y 'coetons' y se encargan de controlar que todo vaya bien.

Primero, calcetinas altos y ropa interior larga (tipo leggins) de algodón o materiales ignífugos. Encima unos pantalones anticalor de bombero para que transpire la piel y la temperatura se mantenga y sobre esto, unos pantalones vaqueros. El calor es inevitable pero ser un 'coeter' significa también soportar altas temperaturas y sobreponerse al respeto que dan las llamas.

Sobre todo lo anterior, los 'coeters' se ponen unos pantalones de cuero que ajustan al cuerpo con unos tirantes, tipo 'peto'. En la parte superior del torso; camiseta, sudadera y chaqueta de cuero. Todas las prendas que tocan directamente con el fuego son fabricadas por artesanos paterneros que las diseñan para que cubran cada parte del cuerpo. En las manos; guantes de siderurgia o bomberos. El equipaje lo completa un casco de metal para proteger la cabeza.

La parte inferior, la más importante

Lo más importante, explica Barbeta, es protegerse los pies, pues es donde más impactan los cohetes. "En el suelo es donde más fuego hay, y es la parte que más sufrimiento recibe, por eso hay que protegerla bien", señala este tirador veterano. Encima de los calcetines, se ponen unas botas de bomberos, las que más resisten al fuego y para sellar cada prenda; unas polainas también de cuero sellan la parte inferior del cuerpo.

Víctor Barbeta se prepara los pies para entrar en la Cordà de Paterna. / Germán Caballero

En realidad, las piezas de cada uno son las que pueda reciclar de otras actividades. Juan es bombero y debajo del mono de dos piezas de cuero lleva el mono de bombero. Víctor, por su parte, se decanta por unos pantalones antifuego de bomberos que recicló de alguien que tenía que renovar su uniforme. A pesar de todo esto, que una chispa entre y agujere una pieza de ropa es posible, pero lo primordial es no quemarse.

Mallols se pone las botas, todavía manchadas de barro de la dana. "Es una huella que dejó", dice. Mallols es bombero y este año, en su chaqueta de cuero ha pegado con pegamento un parche de los bomberos. "Es un distintivo, porque si pasa algo, que la gente sepa que yo tengo conocimientos y puedo ayudar", dice.

Juan Mallols se prepara para entrar en la Cordà / Germán Caballero

"Cada Cordà deja una sensación diferente"

Aunque lleven saliendo años, cada vez que salen es diferente. "Esto tiene mucho de ritual. De vestirse, de prepararse, la manera de actuar cuando entras y empieza el fuego es similar, porque si ves que algo te funciona, lo repites, es una rutina del fuego", explica Barbeta. Cuando todos están en sus posiciones esperando a que la primera luz indique que la Cordà va a empezar "estás solo. Solo escuchas el latido de tu corazón. Estás sudando y no te puedes tocar y eres tú, tu respiración contra el casco y tus pensamientos", dice Barbeta. Después, viene "un gran subidón de adrenalina".

Víctor Barbeta y Juan Mallols entran en la calle Mayor de Paterna. / Germán Caballero

Una vez están preparados, Barbeta y Mallols salen de la comparsa con su casco y su chaqueta de cuero en mano. Recorren la calle Mayor para tomar posición para cuando llegue el camión y descargue los cajones llenos de los cohetes, 70.000 en total. Con todo, no es fácil llegar al final de la calle. Paterna es un pueblo y se encuentran con unos y con otros. "Suerte", les grita una mujer. "¡Gracias!", contestan ellos. En la calle Mayor están sus compañeros de seguridad. Comentan unos y otros batallitas y se dan ánimos y palmadas en la espalda.

Barbeta y Mallols (o Víctor y Juan, a partir de ahora), llevan un brazalete azul, que indica cuál es su función. El azul brillará en su brazo durante los 20 minutos que dure el espectáculo de fuego. Si parpadea, significa que algo va mal. Con todo, esperan que esta noche, todo vaya como la seda. Les dejamos descargando los cajones y les deseamos suerte. Paterna está a 28 grados y todavía no son la 1 de la madrugada. Eso sí, corre un poco de brisa, algo que agradecen estos tiradores debajo de tantas capas como si fueran una cebolla.