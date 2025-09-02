Más de 10.000 euros por 60 jamones en Puçol

La plaza de la Comunitat Valenciana fue el domingo, 31 de agosto, el escenario de la VI Concentración Solidaria de Cortadores de Jamón, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Puçol. El evento reunió a decenas de cortadores de jamón venidos de toda España, entre ellos el campeón mundial, que participaron de forma altruista en esta cita solidaria que ya se ha convertido en tradición.

Éxito de asistencia en Puçol. / A.P.

Durante la jornada, se cortaron 60 jamones y se vivió un ambiente festivo y solidario que atrajo a centenares de personas. Gracias a la colaboración de todos, se logró una recaudación récord de 10.085 euros, superando ampliamente los 6.785 euros del año pasado.

"Muy agradecidas"

Desde la AECC Puçol, su presidenta Ana Sebastiá ha querido agradecer el apoyo recibido: «Estamos muy agradecidas por la gran respuesta que ha tenido esta sexta edición. Ha sido una jornada increíble, con una participación masiva y una recaudación que ha superado todas nuestras expectativas. Gracias a los cortadores, a los voluntarios y a todo el público que ha colaborado».

El evento ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de cortadores, voluntarios, colaboradores y vecinos del municipio, que una vez más han demostrado su compromiso con una causa tan importante como la lucha contra el cáncer.