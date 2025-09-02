Acuerdo en Burjassot por la inclusión social

El alcalde de Burjassot, Rafa García, y la presidenta de la Asociación Lloc de Vida- Buscant Alternatives, Pilar Ros Gallent, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de continuar trabajando por la inclusión social que asegure la igualdad de oportunidades para las personas de diferentes etnias, géneros y capacidades que, cada día, acuden a la citada entidad burjassotense. En la firma también ha estado presente la concejala de Servicios Sociales, Manuela Carrero.

El objeto del convenio es colaborar con la asociación en sus actividades relacionadas con la integración social y laboral que gestiona la entidad, concretamente colaborando en los gastos generales de la asociación y para atender adecuadamente a las personas y/o familias del municipio que se encuentran en situación de riesgo social y/o vulnerabilidad.

Desde la entidad se realizan funciones de acogida, para iniciar un trabajo de orientación para el proceso de inserción social y laboral; formación presencial y online; intermediación laboral gratuita y ayuda asistencial a familias de Burjassot, en entrega de menús, alimentos básicos y artículos de higiene en coordinación con el banco de alimentos de Valencia.

Asimismo, también tienen un área de infancia, encargada de gestionar el proyecto “Creciendo y Aprendiendo”, que desarrolla actuaciones con niñas, niños y jóvenes entre los 6 y los 17 años, orientadas a que consigan una buena socialización e integración y es también lugar de formación de voluntarios.

El importe de la subvención que va a recibir la entidad es de 2.000€ al año durante cuatro ejercicios.