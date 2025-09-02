El alcalde de Alfafar cuestiona los fallos en el sistema tras tardar 15 horas en poder entrar en la casa

Esta madrugada, Alfafar ha registrado un incidente grave que ha requerido la intervención de los cuerpos de seguridad. Sobre las 23:45 horas de este lunes, un hombre de 33 años resultó gravemente herido tras recibir varios disparos La Guardia Civil y la Policía Local activaron un dispositivo de seguridad en la zona, ocupada de forma irregular desde 2023. La víctima fue trasladada al Hospital La Fe de València, donde permanece ingresada con pronóstico reservado, mientras las autoridades continúan la investigación para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“Estamos junto con la policía local, coordinando la intervención y acordonando la zona. Tras 15 horas hemos recibido la autorización judicial para acceder al inmueble, que estaba ocupado y denunciado previamente”, explica el alcalde, Juan Ramón Adsuara.

Un vecino de Alfafar: "Escuchamos como tres petardos y empezamos a ver a la policía" / J.M. López

Señala que, gracias al uso de drones, hasta el momento no se han encontrado personas dentro de la vivienda: “No sabemos si alguien estaba dentro durante la intervención, pero estamos trabajando para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”, añade.

"Hay que revisar los procedimientos"

Sobre la demora en la autorización, destaca que es necesario revisar los procedimientos: “Si analizamos bien la situación, algo está fallando en el sistema que permite que una persona pueda cobijarse en una casa ocupada y que las autoridades no podamos intervenir de inmediato. Estamos tomando todas las medidas necesarias para corregirlo”.

Un retraso que se justifica por la espera de la autorización judicial para poder entrar en la casa que a priori estaba okupada por el autor de los disparos, pese a que en 2023 ya había una denuncia de okupación de ese inmueble por parte de la Policía Local. Por otra parte, se está tratando de contactar con los dueñosd el inmueble para poder tapiar las puertas y que no pueda volver a ser ocupada de forma irregular.

Finalmente, el alcalde subraya la coordinación de los cuerpos de seguridad y reitera su implicación con la protección de la ciudadanía: “Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y actuar con eficacia ante cualquier situación que ponga en riesgo a la población”.