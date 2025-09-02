El alumnado de Torrent no irá al cole los días 17 y 18 de marzo por las fallas

El calendario escolar oficial para este curso contempla un total de 181 días lectivos para las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en la Comunitat Valenciana —dos días más que el curso anterior—, comenzando el próximo lunes, 8 de septiembre, y finalizando el viernes 19 de junio. La enseñanza de FP tendrá el mismo calendario, pero podrá ajustar las fechas para las prácticas o módulos de los alumnos.

Por otro lado, la Formación de Personas Adultas y Enseñanzas Artísticas comenzarán el 15 de septiembre y acabarán el 12 de junio para facilitar la conciliación laboral y académica del alumnado adulto. Por su parte, las Enseñanzas Deportivas están previstas que se comprendan entre el 22 de septiembre y el 19 de junio, mientras que las Escuelas Oficiales de Idiomas impartirán sus clases del 25 de septiembre al 19 de junio.

Calendario escolar de Torrent para el curso 2025/2026. / ED

Vacaciones escolares

Las vacaciones escolares determinadas por la Conselleria de Educación serán: en Navidad, del 23 de diciembre al 6 de enero; en Pascua, del 2 al 13 de abril; y los festivos nacionales y autonómicos: el Día de la Comunitat Valenciana, el 9 de octubre; el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre; el Día de San José, el 19 de marzo; y el Día Internacional del Trabajador, el 1 de mayo.

Por su parte, cada municipio tiene la posibilidad de proponer hasta tres días no lectivos adicionales. Esta flexibilidad permite que los calendarios escolares puedan adaptarse a las tradiciones locales. En el caso de Torrent, estos tres días no lectivos serán el día de San Blas, el 3 de febrero, y los días 17 y 18 de marzo con motivo de las fallas.

Propuesta del CEM de Torrent

Además de estas tres fechas señaladas, el Consejo Escolar Municipal (CEM) de Torrent solicitó el pasado mes de junio a la Dirección Territorial de Educación que el lunes 16 de marzo sea declarado no lectivo en todos los centros del municipio, a cambio de finalizar el curso un día más tarde, con el objetivo de involucrar plenamente al colectivo educativo —tanto profesorado como alumnado— en las Fallas, una de las fiestas más emblemáticas y tradicionales de la Comunitat Valenciana. Aunque la administración autonómica ha comunicado su negativa, el CEM sigue insistiendo en la importancia para el sector fallero de declarar no lectivo este día.