El Ceip Orba de Alfafar no empezará el curso escolar "en condiciones" el 9 de septiembre

El Ceip Orba de Alfafar no empezará el curso escolar "en condiciones" el próximo 9 de septiembre. Así lo han confirmado fuentes del ayuntamiento que explican que las obras no estarán terminadas totalmente para esa fecha.

La realidad es que, este martes, ni siquiera los profesores pueden entrar a los barracones del Orba y han tenido que hacer el claustro en una sala habilitada por el ayuntamiento. "Faltan las puertas y hay alguna sala que no tiene techo, además el patio ni siquiera tiene gravilla y el centro no tiene puerta que lo cierre. No hay ni luz, ni agua, ni nada", explicaba un docente este martes.

Desde el consistorio reconocen que no saben si los barracones estarán listos para la vuelta al cole el martes que viene (el lunes es fiesta en el municipio) y también aseguran que no cuentan con un plan alternativo más allá de "retrasar una semana la vuelta a las clases".

Estado de los barracones del Ceip Orba de Alfafar. / Levante-EMV

Lo que sí que afirman que no estará en condiciones normales pase lo que pase es el exterior de las aulas prefabricadas. "El patio es un campo de batalla, no han echado ni siquiera gravilla y los barracones aún están con muchos conductos sin tapar", cuentan.

"Hemos movilizado brigadas de limpieza y para colocar el mobiliario lo antes posible, pero ahora mismo es complicadísima la vuelta tal y como está el centro", reconocen en el ayuntamiento. Aunque dicen que "lo pelearán", la realidad es que consideran muy poco probable la vuelta para el primer día del curso. Por el momento, el ayuntamiento no ha informado a las familias oficialmente y tampoco Conselleria de Educación ha confirmado que haya que retrasar la vuelta a las aulas.

A esta situación hay que añadir la complicada situación del barrio de Parque Alcosa de Alfafar, donde se sitúa el colegio. No solo es uno de los lugares más damnificados por la dana, sino también una zona con población especialmente vulnerable, con lo que el colegio juega un papel muchísimo más sensible e importante. Tiene cerca de 3.000 viviendas, un 30 % de paro, un 70 % de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza y problemas importantes de adicciones y de salud mental entre sus vecinos.

"La vuelta al cole es imposible"

Los docentes del centro sí que descartan que el centro pueda estar listo para acoger estudiantes la dentro de 7 días. "Ni siquiera hemos podido entrar nosotros, no tenemos agua ni luz suficiente, y tampoco estamos viendo que Conselleria haya pegado un arreón y haya mandado a más personas para acelerar las obras, esto está muy parado", dice una profesora.

Por otro lado, lo que sí que se descarta es que esté disponible el comedor escolar para los alumnos. "Las empresas de cátering nos están llamando para ver la cocina y en el nuevo centro ni siquiera hay luz ni placa de calor. Es imposible poder dar de comer a los alumnos el próximo día 9", cuentan los docentes.

Lo que más preocupa, igual que al consistorio, es el estado del patio. "Ni siquiera han echado gravilla y tememos que a la mínima lluvia se vaya a volver un barrizal. Los barracones tienen muchos conductos sin tapar que pueden ser peligrosos para los niños y la puerta de la valla exterior no está puesta. Es una valla de obra de estas que miden dos metros", lamentan.

Este tema, que ya denunciaron a Conselleria, no parece haber mejorado pues "el patio del colegio está pegado a una rotonda, y veremos lo que pasa si los niños juegan a la pelota en gimnasia. Eso nos da pavor y llevamos meses advirtiendo del tema", reivindican.

La situación de Massanassa

Conselleria de Educación asegura ahora que el Lluis Vives y el Ausias March de Massanassa sí que volverán a las aulas el próximo 8 de septiembre, pese a que las familias aseguran haber recibido lo contrario. Todo ello a pesar de que el president Carlos Mazón prometió el día 2 de junio que "todo el alumnado valenciano volverá a las aulas en su municipio el próximo inicio de curso".

En el caso de Massanassa fue una visita de la propia Conselleria de Educación a las aulas prefabricadas, mientras que en este caso, la administración todavía no ha confirmado al ayuntamiento si el retorno al colegio es factible, aunque tanto docentes como consistorio lo ven muy complicado, y en el caso de ser posible, no lo haría en condiciones.