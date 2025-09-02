Diego Romá asume la gerencia de la EGM Fuente del Jarro

La Entidad de Gestión y Modernización (EGM) Fuente del Jarro ha hecho efectivo el relevo en su gerencia: Diego Romá ha asumido estas funciones recogiendo el testigo de Joaquín Ballester, con el objetivo de dar continuidad al trabajo realizado y reforzar el servicio que se viene ofreciendo en beneficio de las empresas y trabajadores del área industrial.

Durante casi dos décadas, Joaquín Ballester ha ayudado al impulso y consolidación de Fuente del Jarro como una de las áreas empresariales más relevantes de la Comunitat Valenciana. Su llegada se produjo en 2007 y bajo su gerencia se han conseguido importantes avances como la constitución de la EGM y la declaración de Fuente del Jarro como Área Industrial Avanzada, lo que ha situado a Paterna como el primer municipio industrial estratégico de la Comunitat Valenciana. Además, en colaboración con las administraciones públicas se ha impulsado la seguridad industrial y la mejora de infraestructuras, siendo particularmente importante el desbloqueo del acceso directo a la segunda fase desde la V-30 y las mejoras en la línea de metro, dos reivindicaciones históricas.

Joaquín Ballester, en una exposición de Levante-EMV. / L.S.

El nuevo gerente, Diego Romá, llega al cargo con una amplia experiencia en la gestión de áreas empresariales. En la última década ha ejercido como gerente y posteriormente presidente ejecutivo de Fepeval, entidad que ha logrado consolidarse bajo su liderazgo como un referente en la representación y defensa de los intereses de los parques empresariales agrupando a 65 entidades gestoras de la Comunitat Valenciana, que engloban a más de 150 parques empresariales. Además, en el ámbito nacional ha destacado al impulsar la primera normativa autonómica de áreas industriales que ha servido de modelo para la implantación de legislación similar en otras comunidades. Cabe señalar también su participación en la creación y consolidación de la Confederación Española de Áreas Empresariales, CEDAES, interlocutor de las áreas industriales en el ámbito estatal.

Potenciar el trabajo realizado

Desde la EGM Fuente del Jarro se ha depositado plena confianza en Diego Romá para continuar y potenciar el trabajo desarrollado hasta ahora, con el firme compromiso de seguir ofreciendo un servicio útil y cercano a los empresarios, y mantener a Fuente del Jarro como un espacio de vanguardia, competitivo y preparado para los retos del futuro.