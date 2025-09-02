Massanassa no empezará el curso escolar el 8 de septiembre

Los peores temores de las familias del alumnado de los colegios Ausiàs March y Lluis Vives de Massanassa se han cumplido. Los alumnos de Primaria e Infantil no podrán comenzar el curso escolar 2025-26 el próximo lunes 8 de septiembre como el resto de escolares, ya que las aulas prefabricadas instaladas en el polideportivo como alternativa mientras se construyen los nuevos centros no están listas.

Ha sido la propia conselleria de Educación la que se lo ha comunicado a las familias, durante una visita a las aulas prefabricadas, este lunes 1 de septiembre, organizada por la Dirección de Infraestructuras Educativas de conselleria y el Ayuntamiento de Massanassa. Según ha explicado la Ampa en un comunicado, "en esta visita, ya se nos ha comunicado que en Massanassa no comenzará el curso el día 8. Las instalaciones no estarán terminadas, a pesar de que en los últimos días hay muchos más operarios trabajando y se han incorporado profesionales del municipio para realizar tareas pendientes", apuntan.

De momento no se les ha comunicado nueva fecha de inicio ni alternativa. Según la asociación de madres y padres , la empresa instaladora presentará a las autoridades unos nuevos plazos de inicio de curso y se comunicará oficialmente a las familias hoy martes.

Pilar Olaya

"Como representantes de las familias, hemos expresado en la reunión nuestra contrariedad ante una noticia que veíamos venir desde hace meses. De nuevo, son nuestras hijas e hijos quienes deben posponer su derecho a ir a la escuela. ¿Qué ha fallado? ¿Se podría haber evitado? Escucharemos versiones diferentes en este punto. Como Junta, venimos denunciando el retraso sistemático de las obras desde el comienzo, el pasado mes de abril. Pensamos que desde las instituciones se podría haber hecho más y, sobre todo, antes", lamentan.

En ese sentido, ponen a disposición de las familias los canales habituales para presentar sugerencias o dudas, y ya anuncian que "nos reuniremos para valorar posibles acciones de protesta según vaya avanzando la situación", concluyen.

Incumplimiento de promesas

Pese a que las familias esperaban este fatal desenlace, fue el propio director general de Infraestructuras Educativas, Jose María Larena quien aseguró la semana pasada en su visita a las obras de demolición del Ausiàs March y del Lluis Vives, que el alumnado empezaría el curso el 8 de septiembre en las aulas modulares. "El alumnado comenzará el 8 de septiembre en las aulas prefabricadas en el polideportivo, de las cuales se está terminando la instalación y ya están recibiendo el mobiliario", aseguraba hace apenas una semana.