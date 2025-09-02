Daniel Molina y José Moreno se llevan un oro histórico para España en los World Games de Gimnasia Acrobática, la cita internacional más prestigiosa para las disciplinas no olímpicas, celebrada este año en Chengdú (China). Un resultado que supone todo un impulso sin precedentes para el desarrollo del deporte, visibilizando a una disciplina que combina fuerza, flexibilidad y arte en cada movimiento.

La pareja masculina que entrena en Manises, ya consiguió un hito al clasificarse por primera vez para la competición donde se enfrentarían a potencias mundiales como Azerbaiyán o Portugal. Pese a la presión del escenario, consiguieron clasificarse con dos ejercicios muy buenos. Primeros en dinámico y terceros en equilibrio, se metían en la final de cuatro. Fueron los primeros en salir a competir en la final siendo la nota a batir del resto de participantes.

El momento de máxima tensión llegó con Portugal. Era oro o plata. La nota tardó un poco en salir… España rugió al ver que los portugueses se situaban terceros y Daniel Molina y José Moreno se alzaban con el oro. "La competición se desarrolló como la habíamos entrenado. Salir primeros a la final era el escenario menos atractivo, pero lo traíamos preparado", afirmó Guillem Martínez, entrenador de la pareja.

Con este triunfo, la gimnasia acrobática nacional da un paso decisivo en su proyección internacional y envía un mensaje inspirador a las nuevas generaciones de jóvenes deportistas.