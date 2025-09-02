Rafelbunyol se prepara para su gran Noche de Disfraces

Rafelbunyol celebra este viernes la noche de disfraces con un gran dispositivo de seguridad que garantizará la tranquilidad de las cerca 8.000 personas que se prevé acuden en la fiesta.

El ayuntamiento repetirá un año más su operativo especial de seguridad, avalado por los positivos resultados de años anteriores, con el objetivo que la afluencia de personas procedentes otras poblaciones no genero problemas de seguridad ciudadana.

“La Noche de Disfraces es una de las citas más esperadas del año y queremos que la ciudadanía disfrute de una fiesta segura y sin incidentes. Por eso, año tras año reforzamos el dispositivo de seguridad y coordinamos esfuerzos con otras administraciones y cuerpos de seguridad” , ha señalado Fran López, alcalde de Rafelbunyol.

El dispositivo especial de seguridad, realizado conjuntamente por la Policía Local y la Guardia Civil, reunirá además de 130 efectivos entre los que también intervienen la Policía de la Generalitat, voluntariado de Protección Civil y Personal Sanitario.

Gran dispositivo de seguridad para la Noche de Disfraces de Rafelbunyol. / A.R.

Contaremos con agentes de la Policía Local de Rafelbunyol, La Pobla de Farnals, Burjassot, Náquera, Almàssera, San Antonio de Benagéber, Alboraya y Pedralba, junto con Agrupaciones de Protección Civil de más de una quincena de localidades.

Dentro de la campaña "Tengamos la Fiesta en Pau", como todos los días en los que se prevé gran afluencia de gente, se habilitará un Punto Violeta. Este punto, instalado en la calle Magdalena, vía principal del transcurso de la fiesta, será un punto de referencia para acudir en primera instancia y esperar a la intervención de los cuerpos de seguridad.

Ferrocarriles de la Generalitat ha ampliado el servicio de metro de la Línea 3 durante toda la noche para facilitar la llegada y la salida del municipio sin los vehículos particulares. El Servicio de Seguridad de Ferrocarriles, para evitar posibles daños y lesiones, controlará el acceso con envases de vidrio, armas y cualquier objeto peligroso.

Dado que el casco urbano del municipio estará cerrado para evitar la confluencia de vehículos y peatones, se habilitarán zonas de estacionamiento a los polígonos y zonas alejadas del centro y se prohíbe estacionar en la vía pública desde las 20.00 horas del viernes hasta las 09.00 horas de sábado en las calles cortadas a la circulación.

Tráfico cortado

El tráfico en el centro de la localidad será cortado a las 20 horas, excepto para el vecindario que dispondrá hasta las 21 horas para acceder en sus domicilios.

Por su parte, la regidora de Seguridad, Alicia Piquer, ha destacado: “Es fundamental la colaboración de todas y todos para garantizar el buen desarrollo de la fiesta. Con medidas como el Punt Violeta, la prohibición del vidrio y la regulación del tráfico, trabajamos para que la Noche de Disfraces sea un espacio de convivencia y diversión en que la seguridad y el respeto sean prioritarios.”