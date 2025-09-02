La salida del jefe de prensa debilita aún más al gobierno de Folgado en Torrent

El cese del jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, José González, tras un altercado en casa de su expareja, debilita aún más el gobierno de Amparo Folgado, que ya estaba algo «tocado» precisamente tras la comisión de investigación donde se ponía de relieve la injerencia del asesor en la adjudicación del contrato de comunicación, y tras la marcha tanto del concejal popular Pepe Maroto, como del edil Guillermo Alonso del Real al grupo no adscritos, dejando sin mayoría absoluta a los populares y a Vox.

La salida de González es, para la oposición, motivo suficiente para volver a cuestionar la capacidad para gobernar de Folgado, ante «la gravedad de los hechos» que está investigando la Policía Nacional, tal y como ha confirmado el propio consistorio, que además, ha ratificado que se trata de un cese definitivo y no temporal.

Es por eso, que los concejales de PSPV, Compromís-Podem -EU y el edil no adscrito, han pedido en bloque una reunión a la alcaldesa para que dé explicaciones de lo sucedido, y entre otros asuntos, aclarar si es una conducta aislada. Los concejales de la oposición exigen que sea la alcaldesa la que proporcione información de lo ocurrido, al tratarse de un cargo elegido directamente por ella.

A la derecha la bancada de la oposición en el pleno de Torrent, a la ziquierda en primer plano Alonso del Real. / L-EMV

«La alcaldesa me llamó para comunicarme el cese, pero tiene que dar más explicaciones. Nosotros así se lo pediremos en el próximo pleno y por escrito. Hay muchas dudas y debe aclarar la situación. Tampoco sabemos si cuando lo contrató ya había tenido algún episodio similar, ni si se ha activado el protocolo de protección», dice Xavi Martí, portavoz del grupo Compromís-Podem-EU.

Dar ejemplo

Su compañera de partido, María Jesús Herrada, también ha asegurado a este diario que la alcaldesa «debería convocar una reunión informativa» y pide que se abra una investigación interna aparte de la policial. «La alcaldesa debería iniciar una investigación para saber si alguna trabajadora municipal o de las diferentes empresas que tiene adjudicados servicios municipales, ha sufrido alguna especie de presunto acoso por parte de González», apunta. Herrada pide al Ayuntamiento de Torrent que ponga el foco en la víctima de forma inmediata: «Amparo Folgado tiene que explicar si desde las áreas de Igualdad y Seguridad se han puesto en contacto con ella para ofrecerle los servicios municipales que existen en estos casos, de asesoramiento, apoyo psicológico y jurídico, y otros. El consistorio tiene que dar ejemplo en estos casos de acoso a mujeres, violencia de género y amparar a las víctimas», añade.

Por otra parte, Andrés Campos, portavoz del PSPV, prefiere ser prudente y esperar los resultados de la investigación, aunque «cualquier episodio que pueda tener algo que ver con violencia de género, es preocupante». De todas formas, considera que el cese del jefe de prensa «viene a confirmar la deriva que ha tomado el gobierno de Torrent, comenzando por las dimisiones de sus concejales, con tramas oscuras y ahora con este cese».

Moción de reprobación

Por su parte, el concejal no adscrito, Guillermo Alonso del Real, afirma que pese a que José González ha sido destituido como jefe de prensa, «mantengo la moción de reprobación contra él, porque, siempre respetando la presunción de inocencia, este nuevo episodio viene a confirmar que es un hombre conflictivo, como denuncio en la moción, que ha vertido insultos verbales contra vecinos, incluso se enfrentó a uno en la última protesta contra Mazón».

Respeto a la investigación

Ante lo sucedido, el gobierno de Torrent también se ha manifestado. En declaraciones a Levante-EMV, el Ayuntamiento de Torrent quiere dejar claro que «mantiene un compromiso firme e inquebrantable con la tolerancia cero. Estas conductas son inadmisibles y van en contra de los valores que defendemos como partidos y como sociedad y queremos reiterar nuestro firme compromiso con la justicia». Al mismo tiempo, reiteran «el máximo respeto al Estado de Derecho», a la justicia y a los tiempos de la investigación, que deben seguir su curso «con total independencia».

Aunque de momento no hay denuncia, ya que pese a que la expareja acudió a la comisaría a denunciar los hechos, pero no la firmó, el consistorio decidió «el cese inmediato y definitivo en sus funciones del responsable de prensa del Ayuntamiento de Torrent, con el objetivo de preservar el normal funcionamiento de la institución y de su gabinete de comunicación». A la par que anuncia que está en marca una investigación policial:

«Deseamos que esta situación pueda aclararse lo antes posible y que se conozca el alcance de los presuntos hechos. El Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la justicia, la igualdad, el respeto y la transparencia, principios que guían siempre la acción de este gobierno municipal», han manifestado.