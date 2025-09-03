Más de 4.000 personas participan en la noche de paellas de Rafelbunyol

Rafelbunyol vivió esta semana una de las veladas más esperadas y participativas de las fiestas populares. Más de 4.000 personas se dieron cita en las calles del municipio para cocinar alrededor de 400 paellas en un ambiente festivo, familiar y de hermandad.

Centenares de mesas ocuparon las calles Magdalena, Calvari, Camí Fondo y Josep Maria Llopis, convertidos por unas horas en un auténtico escenario gastronómico al aire libre. El Ayuntamiento de Rafelbunyol facilitó todo el necesario para el éxito de la celebración: 400 pollos, cerca de 600 kilos de arroz, leña, mobiliario, agua, cacahuetes, altramuces e incluso las bolsas para la basura, garantizando que no faltara ningún detalle en una de las noches más multitudinarias de las fiestas.

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, destacó "la enorme capacidad de participación y convivencia que tienen nuestras fiestas", y remarcó que la Noche de Paellas "es una cita que año tras año consolida su carácter de encuentro vecinal y que refleja la mejor imagen de Rafelbunyol: la de un pueblo unido, acogedor y orgulloso de su tradición".

Una noche de música

Después de la cena, la fiesta continuó con la música. La DJ local Nuria Losada hizo vibrar la plaza de la Purísima hasta la 1:30 horas, momento en que la fiesta se trasladó a la zona de Late Creueta con una charanga que acompañó a los vecinos y vecinas hasta el concierto de la orquesta "La Pato", que alargó la diversión hasta muy entrada la madrugada.

Las celebraciones continúan hoy con el “Día del Niño y la Niña”, una jornada dedicada a los más pequeños y pequeñas con hinchables, talleres, espectáculos y la tradicional Noche del Farolet, que dará a la multitudinaria Noche de Playbacks, una de las citas más esperadas de las fiestas.