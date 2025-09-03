Cierran el tráfico por un vertido de 400 litros de combustible en Torrent
La calle Perelló del Polígono Mas del Jutge permanecerá cerrada al tráfico hasta que deje de existir peligro
Torrent
Un vertido de 400 litros de gasolina de un camión ha obligado al Ayuntamiento de Torrent a cerrar al tráfico la calle Perelló, del polígono Mas del Jutge, entre la rotonda del Pont Blau y la calle Ferrers. La vía se mantendrá cerrada por seguridad, hasta que deje de existir riesgo y la sepiolita y la arena absorban todo el combustible derramado, tal como ha informado el consistorio torrentino.
Por otra parte, desde el ayuntamiento se ruega precaución y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local. La situación se ha producido por un incidente de un camión dentro del aparcamiento de la empresa que ha provocado que el combustible haya salido a la calzada.
