Cierran el tráfico por un vertido de 400 litros de combustible en Torrent

Un vertido de 400 litros de gasolina de un camión ha obligado al Ayuntamiento de Torrent a cerrar al tráfico la calle Perelló, del polígono Mas del Jutge, entre la rotonda del Pont Blau y la calle Ferrers. La vía se mantendrá cerrada por seguridad, hasta que deje de existir riesgo y la sepiolita y la arena absorban todo el combustible derramado, tal como ha informado el consistorio torrentino.

Cierre de la calle en el polígono Mas del Jutge / A.T.

Por otra parte, desde el ayuntamiento se ruega precaución y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local. La situación se ha producido por un incidente de un camión dentro del aparcamiento de la empresa que ha provocado que el combustible haya salido a la calzada.