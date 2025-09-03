La EGM Parque Empresarial Táctica realizará un mapa solar en el polígono

La EGM Parque Empresarial Táctica, a través de la subvención del Ayuntamiento de Paterna para la renovación, mejora y modernización de las áreas empresariales, ha contratado la elaboración de un mapa solar digital para promover la eficiencia energética y el uso de energías limpias entre sus empresas. Esta herramienta les permitirá conocer con exactitud el potencial de producción de energía solar fotovoltaica de sus tejados.

El proyecto ha sido encargado a la firma especializada Urban Impacte, que aplicará tecnología geoespacial avanzada, modelos 3D y datos climáticos de alta resolución para determinar, cubierta por cubierta, cuánta energía solar puede generarse, qué nivel de irradiación reciben, qué superficie útil tienen para instalar paneles solares y cuál sería el ahorro económico estimado.

Placas solares. / L-EMV

“El mapa solar es una herramienta estratégica que aporta información clave para impulsar inversiones en autoconsumo energético. Queremos facilitar a las empresas una visión clara, realista y personalizada de su potencial fotovoltaico para que puedan dar el paso hacia la energía solar”, ha explicado la presidenta de la EGM, Diana Aparicio.

Estimaciones de reducción de emisiones de CO₂

En este sentido, el mapa detectará las áreas óptimas para la instalación de placas solares, ofrecerá cálculos de retorno de la inversión, comparación con consumos actuales y estimaciones de reducción de emisiones de CO₂. Todo ello se presentará de forma visual e intuitiva a través de una plataforma online a la que las empresas podrán acceder gratuitamente.

Para la gerente de la EGM, Asun Roselló, este nuevo servicio se alinea con la misión de la entidad de ofrecer herramientas útiles y de valor añadido: “El mapa solar es una muestra de cómo desde la EGM queremos seguir innovando, apostando en este caso por el acompañamiento activo a las empresas. Contar con un mapa solar ayudará a las empresas a ser más sostenibles, eficientes y competitivas”.

Con esta nueva actuación, el Parque Empresarial Táctica sigue su camino para posicionarse como un espacio empresarial moderno y avanzado, reafirmando su compromiso con la transición ecológica y el desarrollo empresarial inteligente.