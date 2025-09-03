Centro de Mayores de Picanya: Baile en la parte de arriba, barro y cristales rotos en la de abajo

El tiempo pasa y los bingos de por la tarde o los cafés de la mañana no vuelven a estra presentes en el Centro de las Personas Mayores de Picanya. Desde el 29 de octubre de 2024 hasta hoy, 10 meses después, el barro ocupa el recinto y obliga a los mayores a olvidar aquellos momentos junto a sus iguales. Sus puertas cerradas indican abandono, pero la pregunta es: ¿qué va a pasar con el Centro de las Personas Mayores? ¿Volverá a abrir? ¿Cuándo?

"Solo está abierto el despacho y la planta de arriba para hacer gimnasia", indica Manuela, presidenta del centro. Tras las vacaciones, han vuelto a abrir el 1 de septiembre, pero la postal sigue siendo la misma de antes de verano. Los mayores solo pueden disfrutar de la gimnasia y el baile de la planta de arriba porque el agua no llegó ahí, de lo contrario, no les habría quedado nada por hacer, ni siquiera para desconectar de todo lo que ha pasado a su alrededor.

Centro de Personas Mayores de Picanya / Mapi Casabán

Afirman que el ayuntamiento de la localidad "no ha dicho nada". "Vino una arquitecta para medir ventanas y ver el edificio, pero ya está", afirma Manuela. No han presentado quejas ni escritos al consistorio, cuya responsabilidad recae en el centro, ya que declaran que "ellos ya saben lo que hay" y que "ellos no tienen que presentar quejas porque debería haber salido del ayuntamiento hacer algo al ser un edificio municipal".

Instalaciones deplorables

Cuando Manuela abre la puerta del centro, el olor a cerrado y la estampa de un lugar arrasado por la dana impactan a simple vista. "El salón de juegos está lleno de barro", declara. "Aquí teníamos bar, peluquería, salón de juegos y jugábamos al bingo y otras actividades, siempre había gente y entre nosotros estábamos muy bien".

Lo que queda de la peluquería que tenían en el centro / Mapi Casabán

"Nos han llegado a intentar robar", confiesa. "Rompieron las ventanas de la planta de abajo para intentar llevarse lo poco que nos queda, pensando que sería muy valioso, así que hemos tenido que subir cosas a la planta de arriba y fijarnos siempre que las puertas están cerradas y las ventanas están bien".

Además, el clima no ayuda. Sin aire acondicionado ni calefacción, en octubre empieza la temporada de gimnasia para personas mayores y después de este verano lleno de olas de calor, la necesidad de unas condiciones climatológicas decentes son cada vez más grandes. "En el despacho tengo un ventilador porque me lo he traído yo de mi casa y en la planta de arriba la gente tiene que abrir las ventanas porque el calor es insoportable".

Planta baja del centro / Mapi Casabán

También hay que sumarle el hecho de que el ascensor no funciona por lo que mucha gente tarda más en subir la escalera por sus dificultades de movilidad. "A mí por ejemplo me cuesta subir pero me agarro a la barandilla, pero la gente que lleva carro o andador es imposible que suba bien", recalca Amparo, una vecina del pueblo que frecuentaba el local.

Cambio de aires

Amparo confiesa que "es una pena el estado en el que ha quedado el centro". Ella iba tres veces a la semana a jugar al bingo con más gente de su edad, pero debido a la riada, el bingo ha sido trasladado al Ateneo del pueblo, aunque "no es lo mismo". "Al final, allí estás con más gente que no es de tu círculo o que no conoces" y también "hay niños que al final están en un espacio más propio para ellos y eso te hace tener que gritar o levantar la voz".

A la pregunta de si hay más o menos gente que acude ahora al centro, Manuela responde que "ahora viene más gente, pero viene a gimnasia por el cierre del gimnasio de la pisicina cubierta". Han tenido que pasar de tener dos turnos en interior y dos en exterior (por parques del pueblo) a tres turnos de cada, supervisados por monitores.

Ayuda de fuera

Sentada en su despacho, Manuela cuenta cómo los muebles que ha conseguido ha sido gracias a su hija y a los voluntarios. "Estos escritorios los consiguió mi hija a través de unas donaciones que hacían desde Madrid. Los armarios me los trajeron desde Paiporta y esta nevera nos la han dado de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) de València, donde estamos incritos", apunta y añade que "el ordenador lo han conseguido por Caja Rural".

Manuela, en su despacho acondicionado / Mapi Casabán

Pendiente de reconstrucción

Desde el Ayuntamiento de Picanya afirman que el Centro de Personas Mayores de Picanya está dentro del plan de reconstrucción de la dana y se van a hacer obras. No descartan que el centro cambie de localización y el espacio para las personas mayores sea diferente.

Explican que no se ha tocado nada del centro porque "se tienen que presentar memorias para el Ministerio de Política Territorial", al igual que con muchas otras infraestructuras afectadas por la dana. También destacan la existencia de otras actividades para personas mayores fuera del centro, como en el pabellón municipal.

"Todavía no está definido el lugar, pero tenemos pendiente este mes definirlo", explica Pepe Almenar, alcalde de Picanya. "Estamos discutiendo qué hacer con el edificio, y luego si dejarlo para las personas mayores o para otras cosas". El futuro sigue incierto pero lo que que sí está claro es la voluntad de los mayores y la del consistorio por no dejarles atrás.