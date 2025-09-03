Massanassa ofrece pabellones y la escuela de adultos para empezar el curso el lunes 8

El Ayuntamiento de Massanassa quiere que el alumnado de Infantil y Primaria del Ausiàs March y del CEIP Lluis Vives comienza el curso en la localidad este lunes 8 de septiembre, aunque los barracones no estén listos, como todo indica que va a suceder. Ante el temor de que Conselleria de Educación retrase el inicio de curso, el consistorio ha anunciado a través de un comunicado oficial que ha ofrecido a Educación los pabellones y la escuela de adultos, para que puedan empezar las clases al menos durante los días en los que se acaban de poner a punto las aulas modulares.

El consistorio recuerda que en época de pandemia, la escuela de adultos de la Alqueria de Soria "albergó a todos los alumnos de Primaria, con apróximadamente de 90 a 100 alumnos durante un año".

Visita a las obras

En ese sentido, el consistorio ha informado que este jueves 4 de septiembre está previsto que conselleria visite la obra y los trabajos, y será ahí cuando exactamente se sabrá "si conselleria da la autorización de la ocupación y se va iniciar el curso el día 8 o, si no, como proceder en los siguientes días".

Estado de los barracones en Massanassa. / L-EMV

Del mismo modo, desde el gobierno local, afirman que están haciendo todo lo posible para que los barracones en el polideportivo estén listos para el inicio de curso: "Estamos poniendo a disposición de las labores a nuestro equipo de técnicos y a la Brigada Municipal con el único objetivo de que el alumnado e dInfantil y Primaria del Ausiàs March y el Lluis Vives puedan empezar cuanto antes y en condiciones de total seguridad, que es nuestra máxima prioridad", señalan.

Por otra parte la Fundación Escola Anaya, Fampa y Escola Valenciana han convocado para este lunes a las 10 horas, en la zona de los barracones de Massanassa donde el alumnado debería comenzar el curso, una rueda de prensa a las 10 horas para explicar la stituación y manifestar las medidas a tomar.