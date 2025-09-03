Massanassa ofrece pabellones y la escuela de adultos para empezar el curso el lunes 8
Este jueves se visitarán las obras y conselleria confirmará si autoriza la ocupación o si ofrece otra alternativa
El Ayuntamiento de Massanassa quiere que el alumnado de Infantil y Primaria del Ausiàs March y del CEIP Lluis Vives comienza el curso en la localidad este lunes 8 de septiembre, aunque los barracones no estén listos, como todo indica que va a suceder. Ante el temor de que Conselleria de Educación retrase el inicio de curso, el consistorio ha anunciado a través de un comunicado oficial que ha ofrecido a Educación los pabellones y la escuela de adultos, para que puedan empezar las clases al menos durante los días en los que se acaban de poner a punto las aulas modulares.
El consistorio recuerda que en época de pandemia, la escuela de adultos de la Alqueria de Soria "albergó a todos los alumnos de Primaria, con apróximadamente de 90 a 100 alumnos durante un año".
Visita a las obras
En ese sentido, el consistorio ha informado que este jueves 4 de septiembre está previsto que conselleria visite la obra y los trabajos, y será ahí cuando exactamente se sabrá "si conselleria da la autorización de la ocupación y se va iniciar el curso el día 8 o, si no, como proceder en los siguientes días".
Del mismo modo, desde el gobierno local, afirman que están haciendo todo lo posible para que los barracones en el polideportivo estén listos para el inicio de curso: "Estamos poniendo a disposición de las labores a nuestro equipo de técnicos y a la Brigada Municipal con el único objetivo de que el alumnado e dInfantil y Primaria del Ausiàs March y el Lluis Vives puedan empezar cuanto antes y en condiciones de total seguridad, que es nuestra máxima prioridad", señalan.
Por otra parte la Fundación Escola Anaya, Fampa y Escola Valenciana han convocado para este lunes a las 10 horas, en la zona de los barracones de Massanassa donde el alumnado debería comenzar el curso, una rueda de prensa a las 10 horas para explicar la stituación y manifestar las medidas a tomar.
Suscríbete para seguir leyendo
- El joven que huyó con el autor del tiroteo de Alfafar se entrega en el cuartel de Patraix
- Mazón anuncia 350 millones más en ayudas 'automáticas' para afectados por la dana
- La 'espantá' de las Azúcar Moreno en Bétera tras 20 minutos de concierto
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Las Fallas 2026 se reanudan. Estas son las principales fechas
- Cambia el tiempo en Valencia: Alerta por fuertes lluvias en las próximas horas
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia