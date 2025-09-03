Mislata inaugura el recinto ferial para dar inicio a sus fiestas populares

La ciudad de Mislata ha dado comienzo a la parte más lúdica de sus fiestas. El Recinto Ferial, ubicado en la calle Hospital, será el epicentro del programa festivo de la ciudad a lo largo de esta semana y durante 5 días acogerá los actos de las Fiestas Populares mislateras.

El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y el concejal de Fiestas, Toni Arenas, junto al resto de la corporación municipal, fueron los encargados de inaugurar el recinto y visitar cada una de las casetas de las diferentes asociaciones, que estarán abiertas durante toda la semana. La ambientación musical y un colorido espectáculo de Dinamic Show animó también a todo el público asistente, que pudo hacerse también con el pañuelo distintivo de las fiestas de este año.

Además, también recalcó que, como en ediciones anteriores, “estas fiestas contarán con una gran afluencia de personas. Por esta razón, hemos diseñado un sólido plan de seguridad y desplegado un gran número de agentes para garantizar que todo el público pueda disfrutar de las fiestas con tranquilidad mientras se divierte".

Inauguración del recinto ferial de Mislata / ROSA SAGREDO

Tras el castillo de fuegos artificiales y el encendido oficial de las luces del recinto ferial, la noche finalizó de lo más animada con la Orquesta Montecarlo, que hizo bailar con su repertorio a los muchos vecinos y vecinas que se concentraron en el recinto. El ambiente festivo seguirá los próximos días con más orquestas y los conciertos gratuitos de Depol, hoy 3 de septiembre, de La Fúmiga, el jueves 4, y de Beret, el viernes 5 de septiembre.

Entre la programación también se encuentran propuestas infantiles y juveniles, como un desfile de disfraces y diferentes actividades en las tardes del recinto ferial; la tradicional noche de los pinchos; y, como no podría ser de otra forma, diversos actos pirotécnicos completarán la programación, como el correfoc o la mascletà nocturna que pondrá el colofón a las fiestas la noche del 6 de septiembre.

Inauguración del recinto ferial de Mislata. / ROSA SAGREDO

El recinto ferial cuenta con un Puesto de Mando de la Policía, un Punto de Atención Médica y un extenso dispositivo de seguridad. También se ha instalado un Punto Violeta, destinado a proporcionar información para prevenir casos de violencia machista, otro de la UPCCA, un Punto de Lactancia y otro de información y orientación para la ciudadanía.