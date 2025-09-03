Obras hasta el último minuto en el CEIP de Massamagrell a cinco días de iniciar el curso

Hace casi un año que el AMPA del CEIP Verge del Rosari de Massamagrell denunció el riesgo de derrumbe de algunas aulas por las grietas en los techos. Ahora, a cinco días de comenzar el curso tras el verano, las familias temen que las obras no estén terminadas el lunes, 8 de septiembre. A día de hoy, los techos siguen al descubierto y los materiales para colocar el falso techo se han hecho esperar. Así lo han denunciado desde el AMPA en redes sociales, donde han mostrado el sentimiento de intertidumbre que tienen.

Esta mañana, el alcalde del municipio, Paco Gómez (PSPV) ha visitado con parte de la corporación las instalaciones educativas dependientes de la conselleria de Educación. Durante la visita también estaban presentes técnicos de los trabajos del área autonómica que dirige José Antonio Rovira (PP). El primer edil asegura que la empresa ejecutora de las obras ha asegurado que el lunes, 8 de septiembre, el colegio estará listo para comenzar las clases, pues seguirán trabajando hasta el domingo sin parar para que así sea.

El alcalde visita las obras del CEIP Verge del Rosari de Massamagrell, esta mañana. / L-EMV

Al menos, los pasillos y las zonas comunes ya tendrán los techos colocados a falta de dos aulas que se solucionarán "a lo largo de la semana que viene", tal como cuenta a este diario el propio Gómez. El alcalde asegura que ya no hay peligro alguno para alumnado y profesorado y que se iniciarán las clases con normalidad.

"Se ha demorado todo mucho. Me hubiera gustado que fuera de otra manera, desde el ayuntamiento hemos estado avanzando con todo lo nuestro, pero bueno, entiendo a la empresa, que los materiales les llegaron el lunes. Llevamos todo el verano viniendo para hacer seguimiento. Todas las semanas algún concejal se ha pasado por allí, apretando y apretando. Son las actuaciones que dependen de la conselleria las que falta a día de hoy".

Avance de las obras

A pesar de que los techos del edificio estarán reparados, si es cierto que la zona del porche y la entrada trasera faltan por terminar. Con todo, esperan que esto se solucione "lo antes posible". En el escrito diario que comparte el AMPA sobre las obras, también han informado a las familias que las obras "avanzan" . Durante la jornada de hoy (por ayer) "se ha iniciado la colocación del techo del segundo piso y se ha despejado por completo la zona de secretaría, lo que permitirá que el personal docente pueda retomar los trámites administrativos que estaban pendientes".

El compromiso de conselleria, según traslada el AMPA a las familias, "sigue siendo tener el edificio listo para el día 8 de septiembre, con algunos retoques menores (como la pintura final) que se completarán durante las primeras semanas del curso y a falta de la tercera fase de la obra que tendrá lugar más adelante con la colocación del techo de secretaría, pasarela de acceso al gimnasio y muro que da a la avenida Molí de Baix".