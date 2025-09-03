¿Cómo prevenir el 'síndrome del paracaidista' de los gatos?

La Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) continúa con sus campañas mensuales de información y sensibilización en bienestar animal. En septiembre, la SPAB pone el foco en un riesgo frecuente en entornos urbanos: las caídas de gatos desde balcones, terrazas o ventanas. Un solo descuido puede ser fatal y, por eso, la SPAB recuerda que un hogar seguro salva vidas.

Las caídas felinas, conocidas como "síndrome del paracaidista", provocan fracturas, lesiones internas y, en muchos casos, la muerte del animal. La prevención es sencilla y eficaz: basta con instalar redes o mosquiteras resistentes y bien ancladas, asegurar tendederos y barandillas, evitar aperturas basculantes sin protección y supervisar a los animales cuando haya obras, visitas o ruidos que puedan asustarlos. La SPAB recomienda optar por sistemas homologados y colocados correctamente para garantizar su resistencia en el tiempo.

Bajo el lema "Si les quieres, ¡les proteges!", la SPAB anima a las familias con gatos a revisar sus viviendas y a tomar medidas de seguridad, especialmente en pisos altos o patios interiores. “Gato protegido, gato seguro y feliz” es el mensaje que la SPAB quiere dejar a la ciudadanía, incluyendo consejos prácticos y ejemplos de instalaciones preventivas.

Quien necesite orientación sobre cómo proteger su hogar o quiera colaborar con la labor de la SPAB puede contactar en los teléfonos 655 68 58 59 / 675 74 07 32 o en el correo electrónico protectoraburjassot@gmail.com.