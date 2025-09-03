Quart de Poblet despliega diversos Puntos Violeta durante las fiestas patronales
La campaña “El teu desig no és un dret” aboga por disfrutar de unas fiestas seguras, respetuosas y libres de acoso o violencia
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, con motivo de las Fiestas Mayores, Patronales, Populares y de Moros y Cristianos, ha instalado diversos Puntos Violeta para reforzar el compromiso con unas fiestas seguras y respetuosas, especialmente durante los días con más afluencia de público. Espacios de información, prevención y atención por unas fiestas libres de violencia machista y de cualquier otra forma de discriminación.
Bajo el lema “El teu desig no és un dret”, se ha puesto en marcha una campaña con el objetivo de sensibilizar, prevenir y promover la celebración responsable y respetuosa, libre de acoso y violencia.
La iniciativa, impulsada desde la concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha dispuesto diversos puntos en los que la ciudadanía contará con el apoyo inmediato y orientación profesional ante cualquier situación de violencia o machismo.
Los Puntos Violeta se activarán especialmente durante los siguientes eventos:
- Viernes 5 de septiembre – Concierto de Chambao
- Sábado 6 de septiembre – Tributo Garrapateo
- Domingo 7 de septiembre – Kraken Monster Party
- Jueves 11 de septiembre – Concert Jove
- Viernes 12 de septiembre – Fiesta de las Paellas
- Sábado 13 de septiembre – Kiss FM Party
La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, asegura que el objetivo es que “cualquier persona que se sienta incómoda, insegura o vea una situación de acoso, sepa a dónde acudir”, y al mismo tiempo anima a los vecinos y vecinas a no mirar hacia otro lado ante cualquier situación de violencia. “Actuar y apoyar es cosa de todos y todas”.
Asimismo, se ha difundido un decálogo de buenas prácticas para disfrutar del ocio de manera respetuosa. Desde el ayuntamiento se insiste en que “nada justifica las agresiones sexuales ni los comportamientos sexistas”.
Teléfonos de emergencia
El Ayuntamiento de Quart de Poblet también recuerda los teléfonos de emergencia habituales (091, 112, 016 o 900 22 00 22), y la Policía Local estará coordinada con los Puntos Violeta.
Con esta iniciativa, Quart de Poblet quiere que vecinos, vecinas y visitantes disfruten de unas fiestas animadas y alegres, pero también seguras y libres de comportamientos sexistas.
