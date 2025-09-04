Els estimats espais de reunió
Les mesquites, temples o poliesportius, són necessaris; són llocs simbòlics on coincidir; i totes les persones tenim dret a compartir la serenitat de les idees. No discriminen a ningú. No vivim en 1525
El 13 de setembre de 1525, l’emperador Carles V, manava publicar un decret que obligava els musulmans a convertir-se. En poques setmanes la gent es va batejar i les mesquites van ser tancades, demolides o convertides en esglésies. L’obligació d’adoptar noms cristians va ser una altra conseqüència d’aquell decret reial. Després de l’edicte de conversió, l'Islam deixava d’existir nominalment en els territoris espanyols. Els anys següents, la religió musulmana serà proscrita i els seus practicants perseguits. L’homogeneïtzació religiosa estava en marxa.
La mesquita, el lloc de reunió dels musulmans d’Alaquàs, estava ubicada molt a prop de l’edifici del Castell i segurament ocupava part de l’actual església de l’Assumpció. Devia ser una mesquita aljama, és a dir el lloc on, a més dels rituals religiosos, es tractaven també els assumptes socials, econòmics, polítics i jurídics de la població musulmana del poble i de les alqueries pròximes. Tot allò que tenia interés per a la comunitat es tractava al seu interior o a la seua porta. Allí es donava legalitat als càrrecs administratius i religiosos. Els assumptes jurídics i les reunions amb els notaris també se solien celebrar a la porta del recinte o molt a prop. Fa ara cinc-cents anys la mesquita encara formava part de l’espai vital de la població musulmana d’Alaquàs.
La destrucció de la mesquita afectava les creences religioses dels musulmans que vivien al poble, però també a la seua organització social, jurídica i administrativa. La impossibilitat d’utilitzar l’espai de la mesquita, el lloc de trobada, de culte, de festa i de commemoracions, restringia a termes impossibles la pràctica dels costums d’aquelles persones.
L’espai de la mesquita era també un símbol de la identitat del col·lectiu i, encara que l’església de l’Assumpció es va començar a construir uns pocs anys més tard, ocupant zones de l’antiga mesquita, orientant el seu altar major cap al sud i destinant una capella per a soterrar als nous batejats, mai va ser igual per als nous conversos. La mesquita havia ocupat un espai protagonista per transmetre sentiments, actituds i conviccions i era molt difícil transformar aquell espai de la memòria en símbol eficaç de les noves formes de pensar.
La destrucció d’aquella mesquita i la d’altres del Regne va comportar una transformació del poder religiós i cultural que havia estat en vigor fins a aquest moment. Era evident que l’emperador volia una ruptura completa amb el passat. Així, aquell edicte i altres que el seguiren canviaren una estructura de poder que venia de segles. Es desmantellava el marc de l’existència social i religiosa, nacional, d’una època. La carcassa tradicional familiar va sobreviure durant uns anys, encara que la persecució que va arribar de seguida anticipava la seua mort definitiva unes dècades més tard, el 1609.
Diversitat religiosa i cultural
Evidentment, els darrers mesos de l’any 1525 no eren uns bons moments per a la diversitat religiosa i cultural. Al contrari, es començava a instal·lar una ortodòxia restrictiva que caracteritzaria la vida social, cultural i intel·lectual de les persones d’aquell lloc i de tots els llocs del nostre país durant els següents segles.
Ara mateix és bonic coincidir a Alaquàs amb persones que practiquen diferents cultes i religions; que acudeixen al Castell a classes d’espanyol, que celebren les seues festes i tradicions, que valoren l’origen del nom del poble. Cal insistir, doncs, en respectar els espais de culte, de commemoració o de celebració, de la gent que professa qualsevol religió. Els espais de reunió, mesquites, temples o poliesportius, són necessaris; són llocs simbòlics on coincidir; i totes les persones tenim dret a compartir la serenitat de les idees. No discriminen a ningú cinc-cents anys més tard d’aquells decrets restrictius. No vivim en 1525.
