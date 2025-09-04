Foios aplaza la vuelta al cole una semana por retrasos en las obras del colegio

El alumnado de Foios va a tener una semana más de vacaciones. El Ayuntamiento de Foios ha informado a través de un comunicado que, tras la visita técnica realizada este miércoles con la participación de la Dirección del centro, la Inspección Educativa, la arquitecta municipal, el equipo facultativo de la obra, la empresa constructora y los representantes municipales, se ha acordado aplazar el inicio del curso escolar en el nuevo CEIP Mare de Déu del Patrocini hasta el lunes 15 de septiembre de 2025.

Según afirman, esta decisión se ha tomado para garantizar que el centro esté en las mejores condiciones de seguridad, salubridad y organización para el alumnado. Además, continúan los trabajos de demolición del antiguo centro, que empezó el 22 de julio y a priori iban a durar dos semanas, y la retirada de escombros, que no estarán completamente finalizados hasta la próxima semana.

Demolición del antiguo colegio de Foios / L-EMV

El ayuntamiento es consciente del impacto que esta medida tiene para las familias y está trabajando para ofrecer una alternativa durante los días de aplazamiento a aquellas familias que lo necesiten. Esta información se comunicará en breve a través de los canales oficiales municipales. "Agradecemos la comprensión y la colaboración de toda la comunidad educativa ante esta medida de prudencia y responsabilidad, que tiene como objetivo garantizar el bienestar y la seguridad de los niños y niñas", señalan desde el gobierno municipal.

Un centro de 10.000 m2 y 8 millones de euros

El nuevo centro está construido al amparo del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, con unas obras que comenzaron en febrero de 2024 y que ascienden a cerca de 8 millones de euros. El nuevo CEIP cuenta con 10.000 metros cuadrados de superficie y está formado por tres edificios accesibles y plenamente sostenibles: uno de Educación Infantil, otro de Primaria y un gimnasio. Además, contará con el patio, con una zona de juegos y pistas deportivas (situadas donde ahora está el viejo edificio) y un huerto escolar.