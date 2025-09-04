Polémica en Torrent: el gobierno PP-Vox intenta evitar la reprobación del exjefe de prensa cesado

El exjefe de prensa de Torrent, José González, volvió a ser punto de enfrentamiento entre la oposición y el gobierno local de PP y Vox, pese a que ya fue cesado el pasado sábado tras un altercado en el domicilio de su expareja que está investigando la Policía Nacional. En esta ocasión, el desencuentro se trasladó a la comisión de Hacienda y Régimen Interior que se celebró este miércoles para poner sobre la mesa los asuntos que se incluirán en el pleno, que tendrá lugar el próximo jueves 11 de septiembre. En dicha comisión no se incluyó la moción de reprobación presentada por el edil no adscrito, Guillermo Alonso del Real, en contra del que seguía siendo aún jefe de prensa cuando la presentó.

En dicha moción, Alonso propone la reprobación institucional del jefe del Gabinete de Prensa del Consistorio, José González, por considerar que su conducta es incompatible con los principios de neutralidad, ejemplaridad y respeto que deben regir la comunicación institucional. Así, entre los hechos que motivan la reprobación se citan diversas intervenciones ofensivas en redes sociales, enfrentamientos verbales con vecinos, así como el episodio ocurrido en la reinauguración del puente Torrent–Alaquàs, donde González Silva “se encaró con ciudadanos que se manifestaban en memoria de las víctimas de la DANA”.

A la derecha la bancada de la oposición en el pleno de Torrent, a la ziquierda en primer plano Alonso del Real. / L-EMV

Moción, que, sin embargo, no se presentó este miércoles en la comisión. Sonia Roca, edil de PP de Hacienda y presidenta de la comisión, argumentó que no se había incluido porque otro miembro del gobierno, a quien no identificó, había pedido un informe al secretario general del pleno, al considerar que esa reprobación podía no ser apta. "No entendemos por qué se pide el informe al secretario y no al abogado de la ciudad, ya que se trata de una persona no funcionaria, no sería aplicable el régimen interior", señala Alonso del Real, quien no entiende la no inclusión de su moción.

Uno de los argumentos para no aceptar la moción es que no se trata de un cargo electo, sino de un asesor elegido a dedo, y, por tanto, no se le puede reprobar: "Eso sería así si el contenido de la moción incluyera propuestas sancionadoras, pero no es el caso, ya que el contenido es mero declarativo y solo busca un pronunciamiento político. Ya en mi moción hago referencia a una sentencia del Tribunal Supremo que avala mi propuesta. No estamos invadiendo competencias de ningún órgano, sino haciendo manifestación de voluntad del pleno. Eso sí, pedimos a la Junta de Gobierno que estudie qué actuaciones corresponde, porque ahora ya no, pero antes era una persona que estaba generando malestar entre los vecinos", señala.

Por trámite extraordinario

Alonso, aunque ve difícil que se pueda incluir la moción en el pleno del jueves 11 de septiembre, ya que siguen a la espera del informe del secretario del pleno, asegura que aún no lo descarta: ·"Puede ir por trámite extraordinario". Si no llega a tiempo, Guillermo Alonso del Real debe estudiar si la presenta al pleno de octubre: " Teniendo en cuenta que a la persona que va dirigida la reprobación ya ha sido cesada, habrá que ver qué hago, aunque supongo que esa es la intención del gobierno para no incluirla en este", concluye.