Hormigoneras, tubos y suciedad: Así están los barracones del Ceip Orba de Alfafar a tres días del inicio de curso

Hormigoneras, sacos de arena, contenedores de obra, cables y tubos por el suelo, váteres sin instalar, sillas apiladas en los pasillos y algunas puertas y ventanas sin colocar. Es la situación, a tres días del inicio de curso, de los barracones que sustituyen al Ceip Orba de Alfafar. El patio todavía deja ver la tierra de lo que era una de las campas de coches de la dana, mientras que el cemento fresco cubre unos pocos tramos.

El mismo día de la rueda de prensa en la que el conseller José Antonio Rovira hizo balance de su gestión y aseguró que "el 100 % del alumnado afectado por la dana estudiaría en sus municipios el primer día del curso", la imagen del Orba no parece sustentar esa afirmación. El propio Rovira se encargó de matizar que, tanto este caso, como el de Massanassa, podrían retrasarse unos días más de lo previsto porque "los municipios están en fiestas y eso retrasará los trabajos".

Germán Caballero

"Muchos barracones no tienen ni puerta. No tenemos luz, agua ni internet, y el patio parece un campo de batalla. Es imposible que las aulas estén listas este lunes para la vuelta al cole". Esta es la situación del Ceip Orba de Alfafar a pocos días del inicio del curso escolar 2025-26 contada por una docente. De hecho, a día 2 de septiembre ni los propios profesores podían entrar al centro y tuvieron que realizar el claustro en una sala cedida por el ayuntamiento. Fuentes del consistorio también reconocen que dudan mucho de que se pueda llegar a abrir a tiempo y que la única alternativa que barajan es retrasar la entrada al colegio una semana. "Faltan las puertas y hay alguna sala que no tiene techo, además el patio ni siquiera tiene gravilla y el centro no tiene puerta que lo cierre. No hay ni luz, ni agua, ni nada", explicaba un docente este martes.

Desde el consistorio reconocen que no saben si los barracones estarán listos para la vuelta al cole el martes que viene (el lunes es fiesta en el municipio) y también aseguran que no cuentan con un plan alternativo más allá de "retrasar una semana la vuelta a las clases".

Lo que sí que afirman que no estará en condiciones normales pase lo que pase es el exterior de las aulas prefabricadas. "El patio es un campo de batalla, no han echado ni siquiera gravilla y los barracones aún están con muchos conductos sin tapar", cuentan.

El barrio de Parque Alcosa

A esta situación hay que añadir la complicada situación del barrio de Parque Alcosa de Alfafar, donde se sitúa el colegio. No solo es uno de los lugares más damnificados por la dana, sino también una zona con población especialmente vulnerable, con lo que el colegio juega un papel muchísimo más sensible e importante. Tiene cerca de 3.000 viviendas, un 30 % de paro, un 70 % de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza y problemas importantes de adicciones y de salud mental entre sus vecinos.

Los docentes del centro sí que descartan que el centro pueda estar listo para acoger estudiantes la dentro de 7 días. "Ni siquiera hemos podido entrar nosotros, no tenemos agua ni luz suficiente, y tampoco estamos viendo que Conselleria haya pegado un arreón y haya mandado a más personas para acelerar las obras, esto está muy parado", dice una profesora.

Por otro lado, lo que sí que se descarta es que esté disponible el comedor escolar para los alumnos. "Las empresas de cátering nos están llamando para ver la cocina y en el nuevo centro ni siquiera hay luz ni placa de calor. Es imposible poder dar de comer a los alumnos el próximo día 9", cuentan los docentes.

Lo que más preocupa, igual que al consistorio, es el estado del patio. "Ni siquiera han echado gravilla y tememos que a la mínima lluvia se vaya a volver un barrizal. Los barracones tienen muchos conductos sin tapar que pueden ser peligrosos para los niños y la puerta de la valla exterior no está puesta. Es una valla de obra de estas que miden dos metros", lamentan.

Promesa del president

El president de la Generalitat convocó el pasado 2 de junio una rueda de prensa junto al conseller de Educación José Antonio Rovira para sacar pecho de la reconstrucción educativa tras la dana. Más allá de las cifras, el anuncio que quedó es que todos los estudiantes afectados por la riada volverían a sus municipios el primer día de curso escolar. Esto implica también a los 4.000 estudiantes que debían alojarse en barracones.

Tres meses después, parece que ese anuncio está lejos de cumplirse, con protestas de las familias que no veían avanzar las obras y que a días de empezar el curso aún siguen con la incertidumbre de no saber si sus hijos e hijas irán a clase.

En total, la riada dejó 8 centros que tendrán que reconstruirse