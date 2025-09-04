L'Horta
El juzgado archiva la causa contra el exjefe de prensa de Torrent
Sobresee y archiva el caso, que considera no constituye un 'delito de violencia de género'
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Torrent ha emitido un auto esta mañana por el que sobresee provisionalmente y archiva la causa abierta contra el exjefe de prensa de Torrent, José González, tras el altercado frente a la casa de su expareja el pasado viernes. Según el auto del juzgado, los hechos no son constitutivos de 'delito de violencia de género', ni consta 'ningún indicio de violencia física, ni amenazas verbales'. Cabe recordar que ni la afectada ni un testigo que ha comparecido presentaron denuncia formal contra González.
En un comunicado remitido a los medios, el exjefe de prensa considera que 'las noticias publicadas en distintos medios' de comunicación 'vulneran claramente el principio de presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano y que garantiza el art. 24 de la Constitución' y que, además, han perjudicado su imagen pública y le ha generado 'graves perjuicios personales y profesionales, que difícilmente se pueden encuadrar en el marco de un estado de derecho'.
González también ha añadido que 'tras más de quince años ejerciendo trabajos profesionales en el ámbito de la comunicación de forma intachable, esta injusta repercusión mediática ha generado unos perjuicios de difícil o imposible reparación'.
- Aemet avisó a Emergencias a las 9.43 horas del 29-O que 'el momento álgido' de la dana sería 'a las 18 horas en el interior
- Herido de gravedad un hombre en un nuevo tiroteo en Xirivella
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- El incendio de un desguace en Quart de Poblet provoca una espectacular columna de humo negro
- El tráfico sigue creciendo en València con hasta 20.000 coches más al mes
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- València finaliza la limpieza del nuevo cauce: 'Es la forma de presionar a la CHJ para que asuma sus competencias
- Detenidos un guardia civil y un familiar del piloto Marc Márquez por un asesinato en 2022 en Lleida