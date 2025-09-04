El juzgado archiva la causa contra el exjefe de prensa de Torrent

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Torrent ha emitido un auto esta mañana por el que sobresee provisionalmente y archiva la causa abierta contra el exjefe de prensa de Torrent, José González, tras el altercado frente a la casa de su expareja el pasado viernes. Según el auto del juzgado, los hechos no son constitutivos de 'delito de violencia de género', ni consta 'ningún indicio de violencia física, ni amenazas verbales'. Cabe recordar que ni la afectada ni un testigo que ha comparecido presentaron denuncia formal contra González.

En un comunicado remitido a los medios, el exjefe de prensa considera que 'las noticias publicadas en distintos medios' de comunicación 'vulneran claramente el principio de presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano y que garantiza el art. 24 de la Constitución' y que, además, han perjudicado su imagen pública y le ha generado 'graves perjuicios personales y profesionales, que difícilmente se pueden encuadrar en el marco de un estado de derecho'.

González también ha añadido que 'tras más de quince años ejerciendo trabajos profesionales en el ámbito de la comunicación de forma intachable, esta injusta repercusión mediática ha generado unos perjuicios de difícil o imposible reparación'.