Nadie en el Registro Civil de Mislata

Si vives en Mislata y has tenido un hijo o se te ha muerto un familiar, ahora mismo no vas a poder certificarlo en el Registro Civil. Un trámite tan sencillo, pero a la vez tan necesario hacerlo con inmediatez, porque depende por ejemplo acceder a la pensión de viudedad o a las ayudas por maternidad, ahora mismo no se puede realizar en el Juzgado de Mislata, porque no hay nadie en ventanilla. Lo mismo le ocurre a las parejas que desean casarse, y que tienen que entrar en una larga lista de espera.

Sobre el papel, el Registro Civil de Mislata tiene asignadas tres plazas. De ellas, solo dos estaban cubiertas, ya que una sigue vacante. Sin embargo, desde hace semanas, se han producido las bajas de las personas titulares y desde conselleria de Justicia no se han cubierto.

Nuria Martínez Sanchis, consellera de Justicia. / José Cuéllar/Corts

Una situación preocupante y ya insostenible que repercute indirectamente en el Ayuntamiento de Mislata, que pese a no tener competencias, es el que recibe las quejas de los vecinos afectados. Es por eso, que el alcalde de la ciudad, Carlos F. Bielsa, ha mandado una misiva a la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez Sanchis para denunciar la situación y exigir una solución inmediata.

En la carta, el primer edil afirma que durante el último año, el Ayuntamiento de Mislata ha recibido un volumen creciente de quejas por parte de la ciudadanía ante la falta de atención, los retrasos inadmisibles en trámites esenciales y la escasez de personal para atender la demanda existente en el Registro Civil de Mislata. "Esta situación está generando un perjuicio directo e inaceptable a los vecinos y vecinas de Mislata, que ven vulnerados sus derechos por una administración que no está respondiendo con eficacia ni celeridad", señala.

Un registro para más de 45.000 residentes

El consistorio asegura que entiende que los registros civiles están inmersos en un proceso de transformación y modernización, pero estos cambios no deben conllevar una merma en la atención a la ciudadanía de un municipio que supera los 45.000 residentes. Ante el gran volumen burocrático y administrativo que se genera en la ciudad con más densidad poblacional de España, los actuales recursos humanos y materiales asignados al Registro Civil de Mislata resultan claramente insuficientes para el consistorio, quien considera que es imprescindible que se adopten medidas inmediatas para revertir esta situación, cubriendo vacantes y ampliando la plantilla necesaria para garantizar una óptima prestación del servicio público de su competencia. "Por ello, exigimos a la Conselleria de Justicia una intervención urgente que garantice el correcto funcionamiento del Registro Civil de Mislata, dotándolo del personal y medios necesarios para ofrecer un servicio público eficiente, ágil y a la altura de lo que nuestros vecinos merecen", pide Bielsa.

Del mismo modo, el primer edil pone a la administración local a disposición de la autonómica para colaborar en solucionar lo antes posible una situación que ya no admite más demora.