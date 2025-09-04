Pactem Nord celebrará el encuentro de asociaciones de comercio a final de mes en Paterna
Un total de 18 asociaciones de comercio y un centenar de comercios se reunirán un año más para poner en valor el comercio de proximidad
Pactem Nord, junto a la Federación de asociaciones de comercio y empresa de la comarca, Facenord, ultiman la VI Trobada d'Associacions de comerç de l'Horta Nord, una iniciativa con incidencia en el tejido comercial y asociativo de la comarca de gran relevancia. Durante este VI encuentro del sector comercial de la comarca, se otorgarán una serie de reconocimientos a los comercios y emprendedores en las categorías: Relevo generacional, Trayectoria profesional, Asociacionismo comercial, Comercio responsable, Emprendimiento comercial y Comercio innovador.
El sector comercial se dará cita el próximo 28 de septiembre, para escuchar casos de éxito y buenas prácticas de empresas de la comarca, y también casos de comercios de l'Horta Sud afectados por la dana que estuvieron recibiendo ayuda y colaboración por parte de comercios de l'Horta Nord.
La ponencia motivacional correrá a cargo de "Piter Pardo", quien tratará de concienciar, de forma muy creativa y con muchísimo sentido del humor, sobre la necesidad de establecer como valor estratégico en la empresa el buen humor. Estas iniciativas cuentan con la implicación y colaboración del tejido asociativo comarcal, del Ayuntamiento de Paterna y con la cofinanciación de la Dirección General de Comercio -Red AFIC-.
