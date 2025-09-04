Paterna ultima el regreso a las aulas del alumnado de la ciudad para el próximo lunes
El teniente alcalde de Educación, José Manuel Mora, ha destacado “la buena coordinación de los distintos servicios municipales para facilitar la incorporación tranquila y ordenada"
A pocos días de arrancar el nuevo curso escolar 2025/2026 en Paterna, el Comité de “Vuelta al Cole” del Ayuntamiento de Paterna, presidido por el Teniente Alcalde de Educación, José Manuel Mora, se ha reunido esta semana con representantes y técnicos de las áreas de Educación, Brigadas de Obras, de la empresa municipal GESPA y de la Policía Local para hacer balance de las actuaciones de mantenimiento y mejoras ejecutadas este verano en los colegios del municipio y cerrar los últimos detalles del dispositivo especial previsto para el próximo lunes, 8 de septiembre.
Tal y como ha explicado Mora, “hemos abordado los informes elaborados respecto a la ‘ITV’ realizada en los colegios durante este verano, en todo lo referente a revisión general y preventiva de imbornales, limpieza de zonas exteriores de los centros educativos y el adecuado mantenimiento de los elementos de fontanería como sanitarios y grifería, persianas, mobiliario, etc.”.
Entre las actuaciones más destacadas, el Teniente Alcalde ha señalado la renovación del área de juegos infantiles en el CEIP Sanchis Guarner y los trabajos de pintura en los CEIP Jaime I y Cervantes.
Asimismo, Mora ha anunciado que se ha programado un dispositivo especial de limpieza de patios y entornos de los centros educativos en los días previos al inicio del curso.
Operativo especial en los accesos
Del mismo modo, el consistorio desplegará un operativo especial de seguridad en los accesos a los colegios para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad en los horarios de entrada y salida a partir de la próxima semana.
“El objetivo es la adecuada coordinación de los distintos servicios municipales para facilitar la incorporación tranquila y ordenada de los miles de paterneros y paterneras que regresan a las aulas la próxima semana”, ha concluido el teniente alcalde.
