La piscina Parc Vedat de Torrent bate récords de usuarios este verano

El pasado domingo, día 31 de agosto, la piscina municipal Parc Vedat de Torrent cerraba sus puertas después de un intenso y caluroso verano en el que se han batido récords de usuarios, ya que se han vendido un total de 54.409 entradas entre julio y agosto, el máximo nivel de participación hasta la fecha. El verano pasado se contabilizaron 38.929 entradas vendidas en el mismo período de tiempo, esto es, 15.480 entradas más en la temporada estival de 2025 que en la de 2024.

“Estos datos confirman la gran importancia que tiene la piscina municipal para nuestros vecinos de Torrent”, asegura Mª Ángeles Lerma, Primer Teniente de Alcalde y concejal de Deportes. Y no sólo los torrentinos han podido disfrutar de este parque acuático, sino también los visitantes que se han acercado de municipios cercanos buscando una alternativa para combatir las altas temperaturas que se han experimentado este verano en el litoral valenciano.

Además, este verano la piscina municipal ha prestado servicio también a cientos de ciudadanos de municipios vecinos que no han podido disfrutar de sus propias instalaciones acuáticas debido a los graves daños provocados por la dana. Para Torrent ha sido una satisfacción poder compartir y ofrecer este espacio de ocio y bienestar a nuestros vecinos y municipios hermanos en un momento especialmente complicado para ellos.

Piscina del Vedat de Torrent. / A.T.

En muchas ocasiones, estos visitantes han trasladado a la Concejalía de Deportes y al propio ayuntamiento su felicitación y agradecimiento por el estado y la adecuación de la piscina de El Vedat. Incluso muchos de ellos señalaron que en sus localidades ya habían escuchado hablar muy bien de estas instalaciones y por eso se habían acercado, lo que ha supuesto un motivo de orgullo para la ciudad de Torrent y un reconocimiento al esfuerzo realizado en su conservación y mejora.

Las familias y los jóvenes, las grandes protagonistas

Han sido dos meses llenos de actividad, juegos y diversión especialmente para los más jóvenes y las familias: solo en el mes de agosto, 6.843 pases han sido vendidos específicamente para jóvenes, mientras que 3.964 familias han querido sacar sus bonos para disfrutar del entorno natural y saludable que ofrece Parc Vedat durante este pasado mes.

“Que en Torrent podamos contar con este espacio único en la Comunitat Valenciana es un privilegio, y desde el Aayuntamiento hemos querido estar a la altura ofreciendo a nuestras familias la mejor experiencia posible en el mejor entorno natural que tenemos”, confiesa Mª Ángeles Lerma.

Cabe destacar que los meses previos a la apertura de Parc Vedat se llevaron a cabo algunas mejoras para acondicionar el parque a personas con movilidad reducida y acciones de saneamiento para conservar el buen estado de la piscina. Tanto la alcaldesa de Torrent como la concejal de Deportes, Amparo Folgado y Mª Ángeles Lerma, respectivamente, visitaron el parque acuático y su entorno las semanas previas a la inauguración, para comprobar de primera mano las instalaciones y valorar las mejoras que se habían ejecutado. En este sentido, el consistorio reafirma su apuesta por el deporte, el ocio al aire libre y el bienestar de familias, jóvenes, niños, mayores y personas en situación de discapacidad de Torrent.