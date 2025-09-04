Rifirrafe entre Bielsa y el PP de Mislata por una asiento en la Iglesia

"Estar en primera fila" para cualquier acto de fiestas es algo por lo que pelean muchos vecinos y vecinos que no quieren perderse detalle. Lo que sorprende más es que esta pelea también se traslade a la política.En los últimos días, el PP de Mislata se ha enzarzado en redes con el alcalde del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, por según ellos, "discriminar" a la consellera de Justicia, Nuria Martínez, y a la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, Paqui Bartual, ambas del partido de la gaviota, por relegarles a la cuarta fila durante la misa solemne en honor a Ntra. Sra. de los Ángeles, dentro de la programación festiva del municipio.

El presidente del PP de Mislata y concejal, Fernando Gandía, ha asegurado que “se avisó al ayuntamiento de la asistencia de las dos representantes institucionales con suficiente antelación para que estuviese prevista su ubicación correcta en la iglesia, tuvieran la recepción oficial que corresponde y la firma en el libro de honor del ayuntamiento como se hace con este tipo de visitas”.

El PP de Mislata junto a Núria Martínez y Paqui Bartual. / A.M.

Por el contrario, ha explicado, “no se hizo nada de eso, saltándose todo el protocolo pertinente”. Para Gandía, “es lamentable comprobar que Bielsa solo reconoce a representantes de su mismo color político y se niega a dar un trato institucional correcto a quienes piensan distinto, lo que demuestra que para él hay vecinos de primera y de segunda según el partido político al que pertenezcan sus representantes”.

"El PP les recibió y se marcharon a un bar"

Un reproche que se ha encargado de contestar el propio Bielsa a través de su cuenta de Instagram. En ella, afirma que "jamás he recibido una llamada de la consellera de Justicia advirtiéndome de que llegaba a Mislata. Más bien al contrario, llegó antes la misa mayor, fue recibida por los cuatro concejales del PP y sus asesores y se marchó a un bar, por tanto vino a acompañar al PP. En la iglesia tenían sitio en primera fila, pero prefirió sentarse con sus compañeros de partido. Inexplicable", sentencia.

En cuanto a las quejas del PP por no hacerles firmar el libre de honor, el alcalde de Mislata es tajante: "A parte de que no existía tiempo material para hacerlo, debería saber el PP que para firmar en el libro de honor de Mislata, quien firma debe haber hecho algo por nuestra ciudad. Deberían dedicar el tiempo en solucionar los problemas de nuestro registro civil en lugar de preocuparse por si salen o no en una foto o firman o no en un libro", señala en realación a la carta enviada por el Mislata a la consellera tras estar cerrado el Registro Civil al no cubrirse las vacantes.